Американских горок не будет? Строители метро ответили на заявление Митволя

Posted 20 февраля, 05:22
Published 20 февраля, 05:22
Modified 20 февраля, 06:21
Updated 20 февраля, 06:21
Ранее Митволь заявил, что метро станет американскими горками из-за 40-метрового перепада высоты — вагоны будут катиться с высоты 13-этажного дома на участке от улицы Высотной до улицы Копылова. Также он сравнил метро с горным трамваем в швейцарском городе Церматт. Там вагоны тащат в гору, чтобы они могли скатиться вниз.
В «Моспроект-3» сообщили «Проспекту Мира», что тоннели проложат параллельно друг другу, а расстояние между станциями составит 2,4 километра. На Высотной глубина залегания составит 10 метров, а на Копылова — 49 метров. На участке будут разные уклоны, но в пределах допустимых значений — не более 40 промилле.
В компании отмечают, что, согласно нормативам, уклон подземных участков должен быть не более 45 промилле, а в трудных условиях, на участках до 250 метров, допускается продольный уклон до 60 промилле.
«Именно с учетом таких нормативных показателей строятся линии метрополитена в Москве, Санкт-Петербурге и других городах Российской Федерации, где метро нормально функционирует вот уже почти 90 лет».
Трамвайная линия в Церматте, которую Митволь сравнил с красноярским метро, запроектирована в соответствии с другими нормативами, сообщили в «Моспроекте». Эти нормативы примерно в десятки раз превышают значения предельно допустимых показателей проектирования метрополитена в России.