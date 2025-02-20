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Posted 20 февраля, 05:22

Published 20 февраля, 05:22

Modified 20 февраля, 06:21

Updated 20 февраля, 06:21

Американских горок не будет? Строители метро ответили на заявление Митволя

Американских горок не будет? Строители метро ответили на заявление Митволя

20 февраля 2025, 05:22
Фото: prmira.ru.
Сюжет
Строительство метро
Генподрядчик строительства метро в Красноярске «Моспроект-3» прокомментировал заявление экс-проектировщика метро Олега Митволя, который раскритиковал планы проложить новый тоннель метро рядом со старым.

Ранее Митволь заявил, что метро станет американскими горками из-за 40-метрового перепада высоты — вагоны будут катиться с высоты 13-этажного дома на участке от улицы Высотной до улицы Копылова. Также он сравнил метро с горным трамваем в швейцарском городе Церматт. Там вагоны тащат в гору, чтобы они могли скатиться вниз.

Видео: Kras Mash.

В «Моспроект-3» сообщили «Проспекту Мира», что тоннели проложат параллельно друг другу, а расстояние между станциями составит 2,4 километра. На Высотной глубина залегания составит 10 метров, а на Копылова — 49 метров. На участке будут разные уклоны, но в пределах допустимых значений — не более 40 промилле.

В компании отмечают, что, согласно нормативам, уклон подземных участков должен быть не более 45 промилле, а в трудных условиях, на участках до 250 метров, допускается продольный уклон до 60 промилле.

«Именно с учетом таких нормативных показателей строятся линии метрополитена в Москве, Санкт-Петербурге и других городах Российской Федерации, где метро нормально функционирует вот уже почти 90 лет».

Трамвайная линия в Церматте, которую Митволь сравнил с красноярским метро, запроектирована в соответствии с другими нормативами, сообщили в «Моспроекте». Эти нормативы примерно в десятки раз превышают значения предельно допустимых показателей проектирования метрополитена в России.

  • Ранее генподрядчик строительства метро в Красноярске «Моспроект-3» заказал проходку тоннеля от улицы Высотной до улицы Копылова. По планам, прокладывать левый тоннель от станций «Высотная» до «Улица Копылова» будут с 8 июня этого года до 16 мая 2026 года. Новый тоннель проложат рядом со старым.
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