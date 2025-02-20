Американских горок не будет? Строители метро ответили на заявление Митволя

Ранее Митволь заявил, что метро станет американскими горками из-за 40-метрового перепада высоты — вагоны будут катиться с высоты 13-этажного дома на участке от улицы Высотной до улицы Копылова. Также он сравнил метро с горным трамваем в швейцарском городе Церматт. Там вагоны тащат в гору, чтобы они могли скатиться вниз.