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Posted 20 февраля, 09:57

Published 20 февраля, 09:57

Modified 20 февраля, 10:02

Updated 20 февраля, 10:02

Аналитики рассказали, сколько красноярцы зарабатывают на посуточной аренде

Аналитики рассказали, сколько красноярцы зарабатывают на посуточной аренде

20 февраля 2025, 09:57
Фото: prmira.ru.
В Красноярске за счет сдачи квартиры в посуточную аренду можно заработать в среднем 66 100 рублей в месяц, заявляют аналитики.

Данными с «ПМ» поделились аналитики «Авито Путешествий» — они изучили статистику за 2024 год. При расчете доходности учитывалась средняя ежемесячная загруженность объекта в 22 дня — для квартиры и 12 дней — для загородных домов.

Арендодатели в Красноярске в среднем зарабатывали по 66 100 рублей на сдаче квартиры посуточно.

В сегменте посуточной аренды загородных домов доходы владельцев в среднем составили 134 500 рублей в месяц.

Аналитик пришли к выводу, что загородную недвижимость сдавать выгоднее.

«Дома с большой площадью чаще всего арендуют для проведения торжеств, праздников, для таких поводов гости готовы платить за большую площадь и комфортные условия», — пояснила нам руководитель B2B-маркетинга «Авито Путешествий» Валерия Зима.
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