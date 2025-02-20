Аналитики рассказали, сколько красноярцы зарабатывают на посуточной аренде

Posted 20 февраля, 09:57
Published 20 февраля, 09:57
Modified 20 февраля, 10:02
Updated 20 февраля, 10:02
Данными с «ПМ» поделились аналитики «Авито Путешествий» — они изучили статистику за 2024 год. При расчете доходности учитывалась средняя ежемесячная загруженность объекта в 22 дня — для квартиры и 12 дней — для загородных домов.
Арендодатели в Красноярске в среднем зарабатывали по 66 100 рублей на сдаче квартиры посуточно.
В сегменте посуточной аренды загородных домов доходы владельцев в среднем составили 134 500 рублей в месяц.
Аналитик пришли к выводу, что загородную недвижимость сдавать выгоднее.
«Дома с большой площадью чаще всего арендуют для проведения торжеств, праздников, для таких поводов гости готовы платить за большую площадь и комфортные условия», — пояснила нам руководитель B2B-маркетинга «Авито Путешествий» Валерия Зима.