Аудиторы раскритиковали реализацию программы «Чистый воздух» в Красноярском крае

Об этом рассказал глава фракции ЛДПР в ЗС Алексей Бойков — свой отчет Счетная палата представила членам комитета по природным ресурсам и экологии. В отчете отмечено, что проект «Чистый воздух» в Красноярском крае реализуют с 2019 года и за шесть лет на него потратили более трех миллиардов рублей из бюджета: на проект строительства метро, покупку экологичного транспорта, перевод домов на экологичные виды отопления и работу краевой системы мониторинга воздуха.