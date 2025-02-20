Аудиторы раскритиковали реализацию программы «Чистый воздух» в Красноярском крае

Posted 20 февраля, 07:23
Published 20 февраля, 07:23
Modified 20 февраля, 07:25
Updated 20 февраля, 07:25
Об этом рассказал глава фракции ЛДПР в ЗС Алексей Бойков — свой отчет Счетная палата представила членам комитета по природным ресурсам и экологии. В отчете отмечено, что проект «Чистый воздух» в Красноярском крае реализуют с 2019 года и за шесть лет на него потратили более трех миллиардов рублей из бюджета: на проект строительства метро, покупку экологичного транспорта, перевод домов на экологичные виды отопления и работу краевой системы мониторинга воздуха.
В частности, критика аудиторов затрагивает дорогостоящий проект «экологичного общественного транспорта». По данным Счетной палаты, край закупил 15 троллейбусов на сумму 520 миллионов и 11 электробусов с тремя зарядными станциями за 531 миллион. Экологичные автобусы начали ходить только в прошлом году и только по одному маршруту. Как отметили аудиторы, из 33 контрольных точек по объекту «автотранспорт», влияющих на превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, с маршрутом экологичных автобусов совпадают только четыре.
Алексей Бойков также поднял вопрос эффективности перевода частных домовладений в Красноярске на экологичные виды отопления. На это, отметил депутат, за годы реализации проекта ушло более 900 миллионов рублей.
«По моим подсчетам, в среднем на перевод одного дома на такое отопление уходит порядка 700 тысяч рублей, это огромная сумма. Однако экологический эффект от этого, как мы можем видеть, несоразмерен затратам. Кроме того, мне поступают жалобы от избирателей, которые уже перешли на экологичное отопление по программе. Главная их претензия: отапливаться газом дороже, чем углем и дровами. Тонна обходится в 43 тысячи. Люди не готовы платить больше за базовую потребность в теплом доме», — написал Бойков в своем телеграм-канале.
Помимо этого, депутат отмечает, что ни в одну из дорогостоящих экологических программ «Чистого воздуха» не включены мероприятия по газификации Красноярского края, хотя по плану это должно быть выполнено к 2028 году — такое поручение дал президент РФ Владимир Путин еще в 2023 году.