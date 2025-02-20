Депутат заявил, что шумиха о сокращениях в больницах может быть выгодна. О ком он?

Posted 20 февраля, 11:26
Published 20 февраля, 11:26
Modified 21 февраля, 01:09
Updated 21 февраля, 01:09
19 февраля, после шумихи в соцсетях и СМИ, Зайцев дал интервью телеканалу «Прима». Во время эфира он сказал, что в краевых больницах не так много врачей и медсестер, чтобы их сокращали. Однако перемены все же ожидаются.
«Все врачи и медсестры нужны системе здравоохранения края. И никто в страшном сне их сокращать точно не будет.
Возможно, у кого-то появится возможность перейти из стационарного отделения в поликлинику, потому что мы понимаем, что в поликлиниках зачастую есть дефицит узких специалистов и медсестер.
Возможно, что из стационаров, где иногда пустуют койки, кому-то предложат перейти в первичное звено. Но никто о сокращении медработников не говорит».
Зайцев сказал, что в системе здравоохранения края есть много проблем и все они напрямую связаны с нехваткой людей. Он заявил, что «шум» якобы могли поднять намеренно из-за того, что в сфере «начали наводить порядок».
«Средств точно хватает, а вот с людьми сложнее. Вопрос в организации работы. Я не буду называть организацию, но в штате одной из районных больниц работали 28 бухгалтеров. При этом 11 из них занимались закупками.
Все эти специалисты получали заработную плату. Если мы вернемся к вопросу, почему вдруг начался шум вокруг всей этой истории, то ровно потому, что кому-то в территориях не нравится, что начали наводить порядок среди административно-управленческого персонала.
В одной из больниц главный бухгалтер зарабатывает в два раза больше, чем врач. Честно ли это? Нет, потому что врач является центром всего в медицинской организации. Все деньги должны идти на врачей и на медицинскую помощь, а не сохранять и плодить управленческий персонал».
Затем Зайцев прокомментировал информацию о якобы массовом сокращении санитаров. Он сообщил, что согласно требованиям федерального Минздрава, санитары должны работать в отделении реанимации и ухаживать за пациентами, но многие годы в Красноярском крае они занимались уборкой помещений.
«Если мы говорим об уходе за пациентами вне реанимации, то это обязанность медсестер. Поэтому никто, как написали некоторые телеграм-каналы, не будет заставлять родственников ухаживать за пациентами вместо медицинских работников».
При этом Зайцев подтвердил, что сейчас министерство здравоохранения края пересматривает и анализирует штатное расписание всех медучреждений в регионе. Завершить процесс могут в конце апреля.
Сообщения о сокращениях персонала и закрытии отделений Зайцев связывает именно с работой минздрава со штатным расписанием. Он заявляет, что сейчас никаких решений не принималось.
«Ни одно штатное расписание в новом виде пока не утвердили. Те, кто утверждает, что якобы начались какие-то сокращения, откровенно говоря, я подозреваю, говорят неправду.
Они заявляют, что якобы уже в марте–апреле будут сокращения. У нас никаких решений о массовых сокращениях медицинских сотрудников в крае не принималось».
Ранее источник «ПМ» в здравоохранении края сказал, что в Красноярске могут закрыть роддом №4 в Зеленой роще. Также сообщалось о возможном закрытии роддома №6 при больнице №20 и некоторых других учреждений или отделений.
Зайцев ранее заявил, что «никаких решений о закрытии роддомов нет». При этом депутат отмечал, что «отдельный вопрос» связан с родильными отделениями в «нескольких» районных больницах, где число родов менее 100. По его словам, на них распространяются отдельные требования Минздрава РФ.
«Проспект Мира» спросил депутата, в каких медучреждениях края планируют закрыть родильные отделения.
«На сегодняшний день в Красноярском крае сохраняются родильные отделения с числом родов до 100 в год. О решениях по закрытию мне ничего неизвестно.
По федеральному приказу такие отделения не закрываются, а меняют формат. Помощь беременным женщинам оказывают отделения акушерского ухода — до принятия решения, где с точки зрения жизни и здоровья матери и ребенка лучше принять роды. Или ургентные залы — в случае, если роды начались внепланово. Происходит это при сопровождении наших перинатальных центров. Но роды принимают те же акушерки».
Также источник «ПМ» сообщал, что в Ирбейской больнице могут сократить коечный фонд. В разговоре с нами главврач медучреждения заявила, что сокращений у них не будет.
«Планируем ли мы сокращать медперсонал? Нет, конечно. У нас дефицит сотрудников, поэтому об этом даже речи быть не может».
Минздрав края сначала не комментировал суть сообщений, но называл «данные непроверенными» и предлагал обращаться за комментариями в сами больницы. Новый министр здравоохранения Наталия Говорушкина не давала публичных комментариев или опровержений.
Спустя неделю после обсуждения в СМИ и соцсетях на сайте минздрава опубликовали тексты с информацией по теме. Минздрав сообщил, что в крае появятся 35 новых ФАПов, 15 врачебных амбулаторий, две новые поликлиники и две женские консультации. Заявляется, что в крае не планируют закрывать роддома и родильные отделения, а также ФАПы, в том числе в малонаселенных северных поселках.
Опубликовали и персональный комментарий Говорушкиной, который она дала на заседании комитета в заксобрании. Министр сказала о «задаче сделать помощь доступнее в том числе в тех территориях, где она нужна».