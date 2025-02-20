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Posted 20 февраля, 13:53

Published 20 февраля, 13:53

Modified 20 февраля, 13:53

Updated 20 февраля, 13:53

«Домклик»: В России «квадрат» в готовом частном доме на 66% дешевле новостройки

«Домклик»: В России «квадрат» в готовом частном доме на 66% дешевле новостройки

20 февраля 2025, 13:53
Фото: 1MI.
Эксперты сервиса «Домклик» провели исследование, согласно которому средняя цена квадратного метра в уже готовых частных домах в России на 66% ниже, чем в квартирах новостроек.

Для исследования были собраны данные за февраль 2025 года из объявлений о продаже как готовых домов, так и квартир в строящихся многоквартирных домах, информирует properm.ru.

Наиболее заметные различия в ценах между частными домами и новостройками наблюдаются в Архангельской и Нижегородской областях, а также в Мордовии и Забайкальском крае, где разница составляет от 71% до 73% в пользу частного жилья.

Одной из причин такого ценового расхождения являются высокие расценки на новостройки. Это особенно актуально для Забайкальского края, Нижегородской и Иркутской областей, а также Башкирии, которые входят в число регионов с самыми высокими ценами за квадратный метр на первичном рынке недвижимости в России.

В Москве стоимость квадратного метра новой квартиры достигает 412,6 тысячи рублей, тогда как цена квадратного метра готового коттеджа составляет 139,5 тысячи рублей. Таким образом, разница в ценах составляет 66%. Подобная ситуация наблюдается и в Татарстане, где цена квадратного метра квартиры на первичном рынке превышает 206 тысяч рублей, а готовые частные дома можно приобрести примерно за 70 тысяч рублей за «квадрат».

Наименьшие различия в ценах между новостройками и готовыми частными домами фиксируются в Ивановской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае, где разница варьируется от 44% до 46%. Это связано с высоким спросом на частные дома в этих регионах.

Похожие тенденции наблюдаются также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом Петербург входит в тройку регионов с самыми высокими ценами как на квартиры в новостройках, так и на коттеджи.

По данным «Домклик», по цене одного квадратного метра квартиры на первичном рынке России можно купить около 2,9 квадратного метра готового коттеджа. Это означает, что цена стандартной квартиры в новостройке позволяет приобрести частный дом площадью в два-три раза больше типовой квартиры.

#Общество
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