«Домклик»: В России «квадрат» в готовом частном доме на 66% дешевле новостройки

Posted 20 февраля, 13:53
Published 20 февраля, 13:53
Modified 20 февраля, 13:53
Updated 20 февраля, 13:53
Для исследования были собраны данные за февраль 2025 года из объявлений о продаже как готовых домов, так и квартир в строящихся многоквартирных домах, информирует properm.ru.
Наиболее заметные различия в ценах между частными домами и новостройками наблюдаются в Архангельской и Нижегородской областях, а также в Мордовии и Забайкальском крае, где разница составляет от 71% до 73% в пользу частного жилья.
Одной из причин такого ценового расхождения являются высокие расценки на новостройки. Это особенно актуально для Забайкальского края, Нижегородской и Иркутской областей, а также Башкирии, которые входят в число регионов с самыми высокими ценами за квадратный метр на первичном рынке недвижимости в России.
В Москве стоимость квадратного метра новой квартиры достигает 412,6 тысячи рублей, тогда как цена квадратного метра готового коттеджа составляет 139,5 тысячи рублей. Таким образом, разница в ценах составляет 66%. Подобная ситуация наблюдается и в Татарстане, где цена квадратного метра квартиры на первичном рынке превышает 206 тысяч рублей, а готовые частные дома можно приобрести примерно за 70 тысяч рублей за «квадрат».
Наименьшие различия в ценах между новостройками и готовыми частными домами фиксируются в Ивановской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае, где разница варьируется от 44% до 46%. Это связано с высоким спросом на частные дома в этих регионах.
Похожие тенденции наблюдаются также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом Петербург входит в тройку регионов с самыми высокими ценами как на квартиры в новостройках, так и на коттеджи.
По данным «Домклик», по цене одного квадратного метра квартиры на первичном рынке России можно купить около 2,9 квадратного метра готового коттеджа. Это означает, что цена стандартной квартиры в новостройке позволяет приобрести частный дом площадью в два-три раза больше типовой квартиры.