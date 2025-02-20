Инвестиции «Норникеля» в Серную программу превысили 178 млрд рублей

При этом в рамках федерального проекта «Чистый воздух» компания должна была снизить выбросы в Норильске не менее чем на 20% или 377 тысяч тонн. Таким образом, «Норникель» перевыполнил план по сокращению загрязнения и намерен удвоить достигнутый показатель в 2025 году. По словам Ткаченко, выбросы сократятся на 734 тысячи тонн или более чем на 43%.