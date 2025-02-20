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Posted 20 февраля, 04:22

Published 20 февраля, 04:22

Modified 20 февраля, 04:24

Updated 20 февраля, 04:24

Инвестиции «Норникеля» в Серную программу превысили 178 млрд рублей

Инвестиции «Норникеля» в Серную программу превысили 178 млрд рублей

20 февраля 2025, 04:22
Фото: Норникель.
Финансовые вложения компании «Норникель» в экологическую Серную программу в Норильске составили более 178 млрд руб. Об этом на заседании комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания края рассказал вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко.
«За счет реализации мероприятий Серной программы на Надеждинском металлургическом заводе по итогам 2024 года снижение объема выбросов диоксида серы составило более 22% или 390 тысяч тонн», — сообщил он.

При этом в рамках федерального проекта «Чистый воздух» компания должна была снизить выбросы в Норильске не менее чем на 20% или 377 тысяч тонн. Таким образом, «Норникель» перевыполнил план по сокращению загрязнения и намерен удвоить достигнутый показатель в 2025 году. По словам Ткаченко, выбросы сократятся на 734 тысячи тонн или более чем на 43%.

Фото: Норникель

Эффективность оборудования по утилизации диоксида серы также подтверждена Росприроднадзором в ходе процедуры верификации, о чем на заседании комитета сообщила руководитель Енисейского межрегионального управления федеральной службы Мария Любченко:

«Мы сейчас очень внимательно наблюдаем за Серной программой „Норникеля“. Управлением в конце декабря прошлого года проведена внеплановая проверка эффективности мероприятий, заявленных компанией, включая запуск второй и третьей линий проекта. Зафиксирована утилизация диоксида серы на уровне 99,1%, то есть порядка 200 грамм в секунду».
Фото: Норникель

Как отметил председатель комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания Виталий Дроздов, вклад «Норникеля» в улучшение состояния окружающей среды превышает достижения остальных компаний-участников проекта «Чистый воздух».

«Компания снизила выбросы за счет Серной программы уже сейчас достаточно ощутимо. В рамках всей страны этот вклад едва ли не выше, чем в совокупности у всех остальных загрязнителей», — подчеркнул депутат.
Фото: Норникель

Кроме того, по словам заместителя председателя комитета Юрия Захаринского, снижение загрязнения в Норильске происходит значительно быстрее, чем в Красноярске:

«В Красноярске выбросы относительно 2017 года уменьшились на 17,8%, а в Норильске — на 42,7%. Это те показатели, которые контролирует министерство экологии и правительство края. В дни неблагоприятных метеоусловий в Красноярске, если вдруг кто-то окажется в Норильске, то сможет подышать чистым воздухом. Такой эффект с учетом Серной программы и закрытия Никелевого завода. Когда в январе подводили итоги федерального проекта „Чистый воздух“, а участников в этом проекте 126 предприятий, то выяснили, что среди промышленников именно „Норникель“ впереди планеты всей».
#Владислав Савончик
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