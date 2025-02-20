Инвестиции в будущее: как в ИНК готовят думающих инженеров

Какие возможности открывает обучение в школе инженеров ИНК? Слово выпускникам. Игорь Берсенев, главный специалист Центра эксплуатации объектов подготовки нефти, прошел немало курсов: четыре — в школе технолога, три — в школе механика. Он курирует обучение коллег в инженерных школах со стороны своего подразделения. В ИНК специалист уже пробовал себя в роли внутреннего тренера: вел для коллег вебинар по энергоэффективности. После окончания школы инженеров хотел бы стать внутренним экспертом: