Инвестиции в будущее: как в ИНК готовят думающих инженеров

Posted 20 февраля, 09:30
Published 20 февраля, 09:30
Modified 20 февраля, 09:30
Updated 20 февраля, 09:30
В 2024 году в школу инженеров были зачислены 984 человека: 782 из них — представители инженерно-технический специальностей, 202 — рабочих. По базовой программе обучение проходят 665 человек, углубленной — 319. Обучение хотя бы по одной теме уже прошли 566 сотрудников. Всего пройдено 1239 курсов.
Образовательная программа длится до двух лет и предусматривает восемь направлений: школа технолога, механика, автоматизации, энергетика, метролога, начальника цеха, буровая академия мастеров, а также школа проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов. Формат обучения предполагает очные и заочные курсы, выездные лекции, семинары, стажировки на предприятиях нефтегазовой отрасли, в том числе на месторождениях.
По итогу выпускники инженерных школ получают сертификат о повышении квалификации, а также сертификаты и удостоверения внешних учебных центров — участников программы. При этом обучение учитывается во внутренней системе рейтинга сотрудников.
Кроме того, по окончании специалисты могут выбрать любую роль для развития внутри компании (новатор, рационализатор, отраслевой эксперт, внутренний тренер, наставник, технический эксперт, руководитель проекта или функции).
Какие возможности открывает обучение в школе инженеров ИНК? Слово выпускникам. Игорь Берсенев, главный специалист Центра эксплуатации объектов подготовки нефти, прошел немало курсов: четыре — в школе технолога, три — в школе механика. Он курирует обучение коллег в инженерных школах со стороны своего подразделения. В ИНК специалист уже пробовал себя в роли внутреннего тренера: вел для коллег вебинар по энергоэффективности. После окончания школы инженеров хотел бы стать внутренним экспертом:
— Всегда нравилось получать новые знания и информацию, поэтому в инженерных школах мне очень интересно. В школе технолога мы учимся расчетам работы оборудования, решаем задачи. Причем большую часть задач мы берем с исходными данными наших фактических параметров работы. В будущем это позволит применять знания на практике. Школа механиков для меня полезна тем, что, являясь техническим экспертом при закупке товарно-материальных ценностей в своем направлении, я могу более качественно оценивать предложения участников тендерных процедур и отсеивать неподходящие предложения.
Один из первых выпускников школы инженеров Айрат Садриев до учебы руководил участком бурения на Верхнетирском месторождении. После окончания буровой академии мастеров перешел на должность внутреннего тренера. Вместе с другими выпускниками академии работает с бригадами — выявляет сильные стороны коллег, определяет точки их роста, чтобы сформировать индивидуальный план обучения и развития:
— Мне нравится, когда ты видишь вклад в общее дело, поэтому я пошел в школу инженеров. У меня хороший опыт работы, очень хочется им поделиться, особенно с молодыми коллегами. Новые знания позволяют видеть производственные задачи с другого ракурса, меняется и образ мышления.
Ведущий инженер по надежности в цехе по подготовке и перекачке нефти и газового конденсата на Ярактинском месторождении Игорь Бородулин прошел уже 14 (!) курсов в трех разных школах (восемь — в школе механика, пять — в школе технолога, один — в школе метрологии):
— Я очень люблю учиться, поэтому когда только начались разговоры про предстоящее обучение в школе инженеров, сам вызвался и сразу сказал руководителю, что хочу попасть в число учеников. С моим профилем перекликаются многие смежные знания. Одно без другого не работает. Самый простой пример: большинство технических устройств на производственных объектах не может работать без контрольно-измерительных приборов и автоматики. Полученные знания выручают, придают уверенности в себе и позволяют быстрее вникать в суть рабочих процессов.
Больше всего специалисту понравилась программа по подготовке нефти на промысле в школе технологов:
— Это большой курс, который помимо интересной теоретической части предполагает выполнение непростых расчетов. Если честно, было над чем поломать голову! На промежуточных аттестационных заданиях приходилось даже обращаться к знаниям из школьной и вузовской программы.
В ИНК предусмотрен комплекс практик, направленных на обучение специалистов. Заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина подчеркивает, что школа инженеров –проект, который позволит воспитать новые таланты из действующих специалистов и при этом даст сотрудникам возможность попробовать себя в новой роли внутри компании:
— Мы убеждены, что именно внутри компании можно создать оптимальные условия для развития сотрудников. Каждый сотрудник — это ценный ресурс, и мы стремимся максимально эффективно использовать его потенциал. Для этого разработана собственная система подготовки кадров, которая позволяет выявлять и развивать таланты, формировать команду, обеспечивать преемственность знаний и опыта, повышать квалификацию сотрудников в соответствии с потребностями компании.
Компания активно работает над обучением и развитием сотрудников, чтобы они могли и генерировать идеи, удачно их реализовывать. В ИНК действуют программы повышения эффективности и производительности, в которые вовлечены и сотрудники блока главного инженера. Они внедряют в практику свои предложения через корпоративную систему постоянных улучшений «ИНК-Идея».
В 2024 году были реализованы важные инициативы, цель которых — совершенствование производственных процессов и минимизация затрат. Эти меры обещают не только существенно увеличить трудовую эффективность, но и значительно сократить время, затрачиваемое на выполнение задач.
ИНК — один из независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания занимает первое место в топ-5 лучших работодателей в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья» и входит в топ-50 рейтинга работодателей hh. Если вы хотите строить свою карьеру в компании, где профессиональный и карьерный рост — основные направления кадровой политики, выбирайте вакансии на сайте компании.