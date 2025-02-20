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Posted 20 февраля, 11:26

Published 20 февраля, 11:26

Modified 20 февраля, 11:41

Updated 20 февраля, 11:41

Из краевой больницы поступил вызов о задымлении. Что произошло?

Из краевой больницы поступил вызов о задымлении. Что произошло?

20 февраля 2025, 11:26
Фото: yandex.ru/maps.
Пожарным поступил вызов о задымлении в краевой больнице. Рассказываем, что произошло.

О произошедшем пишет телеграм-канал «Красноярск-Пожарный». Вызов поступил вечером 20 февраля. По вызову выехали 12 пожарных автоцистерн и спецтехника.

«Администрация утверждает, что задымление произошло в результате пригорания пищи», — сообщил немного позже канал.

В МЧС сообщили «ПМ», что причиной дыма действительно стала пригоревшая пища. Как уточнили нам в медучереждении, пригорела еда, которую сотрудники грели в отделении.

На место выезжали 12 единиц техники, но часть вернули обратно. Никого из работников и пациентов не эвакуировали. Пожара не возникло.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Больница#Дым
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