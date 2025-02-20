Из краевой больницы поступил вызов о задымлении. Что произошло?

Posted 20 февраля, 11:26
Published 20 февраля, 11:26
Modified 20 февраля, 11:41
Updated 20 февраля, 11:41
О произошедшем пишет телеграм-канал «Красноярск-Пожарный». Вызов поступил вечером 20 февраля. По вызову выехали 12 пожарных автоцистерн и спецтехника.
«Администрация утверждает, что задымление произошло в результате пригорания пищи», — сообщил немного позже канал.
В МЧС сообщили «ПМ», что причиной дыма действительно стала пригоревшая пища. Как уточнили нам в медучереждении, пригорела еда, которую сотрудники грели в отделении.
На место выезжали 12 единиц техники, но часть вернули обратно. Никого из работников и пациентов не эвакуировали. Пожара не возникло.