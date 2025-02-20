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Posted 20 февраля, 10:19

Published 20 февраля, 10:19

Modified 20 февраля, 11:30

Updated 20 февраля, 11:30

Из-за пожара на Телевизорной перестал работать МФЦ. Где получить документы?

Из-за пожара на Телевизорной перестал работать МФЦ. Где получить документы?

20 февраля 2025, 10:19
Фото: 1MI.
Из-за пожара на Телевизорной перестал работать МФЦ. Рассказываем, где можно получить документы.

Пожар произошел вечером 19 февраля. Из здания MixMax на Телевизорной эвакуировали 180 человек. Загорелась сауна на пятом этаже. Погибших и пострадавших нет.

Из-за пожара временно приостановило работу отделение МФЦ на Телевизорной, 1. Как сообщает депутат заксобрания Илья Зайцев, забрать готовые документы можно в офисе на Годенко, 3.

Тех, кто уже записался на прием в МФЦ на Телевизорной, примут на Попова.

В целом за получением услуг можно обратиться по следующим адресам:

  • Годенко, 3;
  • Попова, 8;
  • Железнодорожников, 15;
  • Профсоюзов, 39а;
  • Свердловская, 69.

В министерстве социальной политики края заявляют, что работа МФЦ на Телевизорной возобновится «в ближайшее время».

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