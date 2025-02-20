Из-за пожара на Телевизорной перестал работать МФЦ. Где получить документы?

Posted 20 февраля, 10:19
Published 20 февраля, 10:19
Modified 20 февраля, 11:30
Updated 20 февраля, 11:30
Пожар произошел вечером 19 февраля. Из здания MixMax на Телевизорной эвакуировали 180 человек. Загорелась сауна на пятом этаже. Погибших и пострадавших нет.
Из-за пожара временно приостановило работу отделение МФЦ на Телевизорной, 1. Как сообщает депутат заксобрания Илья Зайцев, забрать готовые документы можно в офисе на Годенко, 3.
Тех, кто уже записался на прием в МФЦ на Телевизорной, примут на Попова.
В целом за получением услуг можно обратиться по следующим адресам:
В министерстве социальной политики края заявляют, что работа МФЦ на Телевизорной возобновится «в ближайшее время».