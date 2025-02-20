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Posted 20 февраля, 08:16

Published 20 февраля, 08:16

Modified 20 февраля, 08:18

Updated 20 февраля, 08:18

Караоке-бар Лепса откроется в Красноярске в конце февраля. Лепс приедет?

Караоке-бар Лепса откроется в Красноярске в конце февраля. Лепс приедет?

20 февраля 2025, 08:16
Фото: vk.com/lepsbar_krsk.
В Красноярске открытие караоке-бара Григория Лепса Leps Bar состоится 28 февраля.

В декабре 2024 года Григорий Лепс сообщил, что бар постараются открыть к Новому году, но этого не произошло — открытие перенесли на февраль 2025 года. Ещё тогда артист пообещал приехать на открытие.

Заведение появится в центре города — на Урицкого, 94. Как сообщили в соцсетях бара, открытие состоится 28 февраля в 22:00. При этом сам Григорий Лепс сообщил, что приехать не сможет.

«К сожалению, на открытии лично быть не смогу, но осенью обещаю заскочить и порадовать вас, может быть, своими песнями», — сказал Лепс.
Видео: vk.com/lepsbar_krsk.

Leps Bar объединяет несколько форматов: клуб, караоке и бар. Сейчас заведение работает в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

  • Ранее в центре Красноярска открылся бар «Соседка» в азиатском стиле, а в здании «Детского мира» открылся бар «Сплетни».
  • Еще открылся тики-бар Kula на Мира.
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