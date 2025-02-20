Караоке-бар Лепса откроется в Красноярске в конце февраля. Лепс приедет?

Posted 20 февраля, 08:16
Published 20 февраля, 08:16
Modified 20 февраля, 08:18
Updated 20 февраля, 08:18
Заведение появится в центре города — на Урицкого, 94. Как сообщили в соцсетях бара, открытие состоится 28 февраля в 22:00. При этом сам Григорий Лепс сообщил, что приехать не сможет.
«К сожалению, на открытии лично быть не смогу, но осенью обещаю заскочить и порадовать вас, может быть, своими песнями», — сказал Лепс.
Leps Bar объединяет несколько форматов: клуб, караоке и бар. Сейчас заведение работает в Новосибирске и Санкт-Петербурге.