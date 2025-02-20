prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 12:53

Published 20 февраля, 12:53

Modified 20 февраля, 12:55

Updated 20 февраля, 12:55

Космонавт из Красноярского края рассказал, как проходит подготовка к полету на МКС

Космонавт из Красноярского края рассказал, как проходит подготовка к полету на МКС

20 февраля 2025, 12:53
Фото: NASA.
Космонавт из Назарова Кирилл Песков прибыл на космодром во Флориду. Там началась его предполетная подготовка — мужчина рассказал, как она проходит.

Уроженец Назарова Кирилл Песков 12 марта отправится на Международную космическую станцию (МКС). Он станет первым космонавтом из Красноярского края, который отправится в космос.

Космонавт примет участие в миссии NASA и полетит на МКС в составе корабля Crew Dragon (миссия Crew-10). Вместе с Песковым в космос отправятся два американских астронавта Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониши.

В NASA сообщали, что уроженец Назарова вместе с Ониши будут специалистами миссии, Макклейн — командиром экипажа, Айерс — пилотом.

Миссия Crew-10 — совместный проект космической компании Илона Маска SpaceX и национального космического агентства США.

Кирилл Песков сначала прибыл на космодром во Флориду, рассказал он krsk.aif.ru. Там Кирилл познакомился с кораблем, на котором предстоит лететь. Затем все с остальным экипажем он отправился в Лос-Анджелес. Там в SpaceX пройдет финальная недельная сессия по кораблю, тренировки на тренажере по штатным и аварийным процедурам.

«В субботу мы отправимся в Хьюстон, где в космическом центре NASA будут проведены заключительные занятия по действиям в аварийных ситуациях на станции и еще некоторая дополнительная подготовка. Далее за две недели до старта начинается карантин. За неделю до старта мы перелетаем во Флориду и живём на космодроме, продолжая находиться в карантине, проходя дополнительную медицинскую и физическую подготовку в ожидании старта.
А в России всю подготовку я закончил до отъезда в США, сдав зачеты, экзамены и пройдя медкомиссию», — рассказал Кирилл Песков.

По словам Пескова, с членами экипажа он раньше не был лично знаком, но космодроме знакомство состоялось.

«Мы можем общаться одинаково хорошо, как на русском, так и на английском. Но так как корабль американский, то и подготовка, и общение проходят на английском», — делится сибиряк.

Полёт до МКС на корабле Crew Dragon занимает около суток. По словам Кирилла, основная работа будет проходить на станции, а возвращение экипажа запланировано не раньше июля.

Провожать красноярского космонавта в полет будут жена и дочь.

34-летний Кирилл Песков родился в Кызыле. Затем он переехал в Назарово и учился в школе №14. После этого он окончил Ульяновский институт гражданской авиации, а в 2020 году стал кандидатом в космонавты.

Читайте также:
Красноярск запечатлели из космоса в первые часы нового годаУченые показали, как Красноярск выглядит из космоса
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Космос#Красноярский край#Полет#Космонавт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика