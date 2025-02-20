Космонавт из Красноярского края рассказал, как проходит подготовка к полету на МКС

Кирилл Песков сначала прибыл на космодром во Флориду, рассказал он krsk.aif.ru. Там Кирилл познакомился с кораблем, на котором предстоит лететь. Затем все с остальным экипажем он отправился в Лос-Анджелес. Там в SpaceX пройдет финальная недельная сессия по кораблю, тренировки на тренажере по штатным и аварийным процедурам.