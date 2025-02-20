Космонавт из Красноярского края рассказал, как проходит подготовка к полету на МКС

Posted 20 февраля, 12:53
Published 20 февраля, 12:53
Modified 20 февраля, 12:55
Updated 20 февраля, 12:55
Уроженец Назарова Кирилл Песков 12 марта отправится на Международную космическую станцию (МКС). Он станет первым космонавтом из Красноярского края, который отправится в космос.
Космонавт примет участие в миссии NASA и полетит на МКС в составе корабля Crew Dragon (миссия Crew-10). Вместе с Песковым в космос отправятся два американских астронавта Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониши.
В NASA сообщали, что уроженец Назарова вместе с Ониши будут специалистами миссии, Макклейн — командиром экипажа, Айерс — пилотом.
Миссия Crew-10 — совместный проект космической компании Илона Маска SpaceX и национального космического агентства США.
Кирилл Песков сначала прибыл на космодром во Флориду, рассказал он krsk.aif.ru. Там Кирилл познакомился с кораблем, на котором предстоит лететь. Затем все с остальным экипажем он отправился в Лос-Анджелес. Там в SpaceX пройдет финальная недельная сессия по кораблю, тренировки на тренажере по штатным и аварийным процедурам.
«В субботу мы отправимся в Хьюстон, где в космическом центре NASA будут проведены заключительные занятия по действиям в аварийных ситуациях на станции и еще некоторая дополнительная подготовка. Далее за две недели до старта начинается карантин. За неделю до старта мы перелетаем во Флориду и живём на космодроме, продолжая находиться в карантине, проходя дополнительную медицинскую и физическую подготовку в ожидании старта.
А в России всю подготовку я закончил до отъезда в США, сдав зачеты, экзамены и пройдя медкомиссию», — рассказал Кирилл Песков.
По словам Пескова, с членами экипажа он раньше не был лично знаком, но космодроме знакомство состоялось.
«Мы можем общаться одинаково хорошо, как на русском, так и на английском. Но так как корабль американский, то и подготовка, и общение проходят на английском», — делится сибиряк.
Полёт до МКС на корабле Crew Dragon занимает около суток. По словам Кирилла, основная работа будет проходить на станции, а возвращение экипажа запланировано не раньше июля.
Провожать красноярского космонавта в полет будут жена и дочь.
34-летний Кирилл Песков родился в Кызыле. Затем он переехал в Назарово и учился в школе №14. После этого он окончил Ульяновский институт гражданской авиации, а в 2020 году стал кандидатом в космонавты.