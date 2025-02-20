Красноярка накормила 4-месячного ребенка детской смесью с наркотиками

Как сообщили в СК, все произошло еще в начале 2024 года в Солнечном. Мать ребенка долгое время употребляла наркотики и была судима за незаконное хранение. В один день она готовила дозу и наркотик попал в бутылку с водой. Позже из этой же бутылки мать набрала воду, чтобы приготовить смесь для ребенка.