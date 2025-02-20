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Posted 20 февраля, 02:31

Published 20 февраля, 02:31

Modified 20 февраля, 06:25

Updated 20 февраля, 06:25

Красноярка накормила 4-месячного ребенка детской смесью с наркотиками

Красноярка накормила 4-месячного ребенка детской смесью с наркотиками

20 февраля 2025, 02:31
Фото: 1MI.
В Красноярске 39-летняя мать накормила свою четырехмесячную дочку детской смесью, в которую случайно попали наркотики. Ребенок попал в больницу.

Как сообщили в СК, все произошло еще в начале 2024 года в Солнечном. Мать ребенка долгое время употребляла наркотики и была судима за незаконное хранение. В один день она готовила дозу и наркотик попал в бутылку с водой. Позже из этой же бутылки мать набрала воду, чтобы приготовить смесь для ребенка.

Малышке стало плохо после приема пищи. Ее увезла скорая. В больнице девочку спасли. Сейчас ребенок находится в детском доме.

После проведения повторной судебно-медицинской экспертизы против матери возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Сейчас идет гражданский процесс по лишению матери родительских прав.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Здоровье#Дети#Пожар#Наркотики#СК#Уголовное дело#Детская смесь
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