Красноярские энергетики запустили новый проект «Карьера СГК»

Егор Афанасьев учится в восьмом классе. В Музей энергетики попал впервые, но на вопросы экскурсовода отвечает уверенно. «На экскурсии я узнал много нового для себя. Было интересно послушать о работе ТЭЦ, узнать, как получается электричество, а горячая вода попадает в дома. Считаю, что важно проводить такие профориентационные экскурсии. Они помогают понять, чем ты хочешь заниматься в будущем», — поделился впечатлениями Егор.