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Posted 20 февраля, 07:38

Published 20 февраля, 07:38

Modified 20 февраля, 07:40

Updated 20 февраля, 07:40

Красноярские энергетики запустили новый проект «Карьера СГК»

Красноярские энергетики запустили новый проект «Карьера СГК»

20 февраля 2025, 07:38
Фото: СГК.
«Сибирская генерирующая компания» приступила к реализации нового проекта «Карьера СГК». Он ориентирован на привлечение кадрового потенциала в отрасль.

Главными участниками проекта являются школьники и студенты профильных учебных учреждений. Чтобы заинтересовать и привлечь молодежь в профессию, в компании используют различные форматы взаимодействия: экскурсии, практика на производствах, участие в форумах и других открытых площадках, а также различные соревнования по профессиональному мастерству.

Одними из первых участников проекта стали ученики красноярской школы №78. Знакомство с профессией для них началось с интерактивной экскурсии в краевой Музей энергетики. Ребята узнали о развитии энергетики, появлении первых осветительных приборов, работе ТЭЦ. Также им наглядно показали, как «приручить» стихию, чтобы получить электричество и тепло.

Фото: СГК

Егор Афанасьев учится в восьмом классе. В Музей энергетики попал впервые, но на вопросы экскурсовода отвечает уверенно. «На экскурсии я узнал много нового для себя. Было интересно послушать о работе ТЭЦ, узнать, как получается электричество, а горячая вода попадает в дома. Считаю, что важно проводить такие профориентационные экскурсии. Они помогают понять, чем ты хочешь заниматься в будущем», — поделился впечатлениями Егор.

Одноклассник Егора, Артем Иванов с будущей профессией уже определился, будет инженером-электроником, а такие специалисты в энергетике востребованы. Говорит, что экскурсия интересная, раскрывает много познавательных фактов.

Фото: СГК

В подготовке специалистов для отрасли СГК использует комплексный подход. Инвестировать в будущих сотрудников компания начинает со школы. В городах присутствия компании под эгидой Фонда Мельниченко действуют «Профклассы.ФМ», где школьники углубленно изучают точные науки и знакомятся с профессиями тепловой энергетики, в техникумах работает федеральная программа «Профессионалитет».

Успешные студенты получают ежегодную именную стипендию и имеют возможность проходить оплачиваемую производственную практику. Однако на этом работа с молодежью не заканчивается. В этом году компания начала сотрудничество с образовательным проектом «Билет в будущее», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и помогает школьникам выбрать карьеру.

Фото: СГК

«Проект „Карьера СГК“ объединил в себя комплекс мероприятий по подготовке специалистов отрасли. Большое внимание мы уделяем первоначальной ступени, так как выбор профессии начинается со школы. Познавательные экскурсии помогают нам заинтересовать ребят, чтобы в будущем они выбирали профильные учебные заведения. А после получения диплома приходили работать на предприятия энергетического комплекса», — заявила директор по персоналу Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь Татьяна Пономарева.

#Владислав Савончик
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