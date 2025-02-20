Красноярские угольщики присоединились к всероссийскому проекту «80 дней до Победы»

Posted 20 февраля, 08:40
Published 20 февраля, 08:40
Modified 20 февраля, 08:40
Updated 20 февраля, 08:40
В холле административного здания Бородинского разреза под звуки фронтовых песен горняки установили копию Знамени Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 1 мая 1945
«День Победы — главный праздник для всех нас, — говорит инженер-энергетик Бородинского разреза Анастасия Орешкина. — Сегодня мы отдаем дань памяти ветеранам-фронтовикам, которые сражались за наше будущее и независимость. Низкий им поклон!»
Всем участникам акции волонтеры предприятия прикрепили один из главных символов Победы — георгиевские ленточки.
Черно-оранжевые ленты за 80 дней до Победы в знак памяти и глубокого уважения надели и сотрудники Березовского разреза.
К акции «Георгиевская лента» присоединились также в сервисном предприятии СУЭК-Красноярск — Бородинском погрузочно-транспортном управлении. Кроме того, теперь на входе в административное здание предприятия всех железнодорожников встречает копия Знамени Победы.
«Все трудовые победы наш коллектив в этом году посвящает значимой юбилейной дате — 80-й годовщине Великой Победы, — отмечает заместитель директора по работе с персоналом и административно-хозяйственной деятельности БПТУ Максим Букета. — Мы с гордостью будем носить георгиевские ленты, которые уже вручили всем сотрудникам. Эта акция объединяет, и никто никогда не проходит мимо — всем важно отдать дань памяти нашим ветеранам».
На Бородинском ремонтно-механическом заводе юбилейной дате посвятили Трудовую вахту памяти: впереди у всех участков и цехов предприятия 80 дней повышенной производительности труда.
Обратный отсчет до Дня Победы запустили и на Назаровском разрезе. В коридорах административного здания предприятия появилась символика юбилея — плакаты с изображением ордена Отечественной войны и силуэта монумента «Родина-мать зовет!».
«Сохранение памяти о Великой Отечественной войне — это не просто дань уважения. Это наша общая ответственность перед жертвами и героями той страшной войны. Благодаря их подвигам мы живем в свободной стране и можем гордиться своей историей», — считаете управляющий Назаровским разрезом Виктор Губанов.
Знамя Победы установили и в головном офисе СУЭК-Красноярск.
«На наших предприятиях к празднованию Дня Победы всегда подходят с особым чувством, трепетно чтут и берегут память о героях Великой Отечественной войны, — отмечает генеральный директор АО „СУЭК-Красноярск“ Евгений Евтушенко. — Бородинский и Назаровский разрезы строились ветеранами, здесь трудятся их потомки. 80-летию Великой Победы мы посвятим множество памятных мероприятий: экскурсии, производственные и спортивные соревнования, мемориалы, образовательно-просветительские акции и уроки мужества. И, конечно, угольщики пройдут в строю Бессмертного полка, чтобы наши дети и внуки никогда не забывали какой ценой далась Победа и почему мы с гордостью называем ее Великой!».