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Posted 20 февраля, 10:51

Published 20 февраля, 10:51

Modified 20 февраля, 10:53

Updated 20 февраля, 10:53

Красноярцы стали меньше тратить на рестораны, но больше на алкоголь

Красноярцы стали меньше тратить на рестораны, но больше на алкоголь

20 февраля 2025, 10:51
Фото: 1MI.
Рассказываем, на что жители Красноярска и края стали тратить больше и меньше за прошедший год.

Траты жителей края на отдых, рестораны, алкоголь и сигареты изучили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их данным, в 2024 году красноярцы стали меньше тратить в кафе и ресторанах: 1076 рублей в среднем в месяц против 2297 рублей в 2023 году.

Однако у жителей региона выросли траты на алкоголь и сигареты. В 2023 году они тратили на это около 2406 рублей в месяц, а в 2024 году уже 2563 рублей.

При этом траты на отдых, спорт и мероприятия тоже выросли — с 3019 рублей в месяц в 2023 году до 3233 рублей в 2024 году.

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