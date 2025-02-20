Красноярцы стали меньше тратить на рестораны, но больше на алкоголь

Posted 20 февраля, 10:51
Published 20 февраля, 10:51
Modified 20 февраля, 10:53
Updated 20 февраля, 10:53
Траты жителей края на отдых, рестораны, алкоголь и сигареты изучили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их данным, в 2024 году красноярцы стали меньше тратить в кафе и ресторанах: 1076 рублей в среднем в месяц против 2297 рублей в 2023 году.
Однако у жителей региона выросли траты на алкоголь и сигареты. В 2023 году они тратили на это около 2406 рублей в месяц, а в 2024 году уже 2563 рублей.
При этом траты на отдых, спорт и мероприятия тоже выросли — с 3019 рублей в месяц в 2023 году до 3233 рублей в 2024 году.