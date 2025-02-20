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Posted 20 февраля, 01:50

Published 20 февраля, 01:50

Modified 20 февраля, 01:59

Updated 20 февраля, 01:59

Коэффициент застройки снизят больше чем на половину, но не для зон КРТ

Мэрия Красноярска собирается «стимулировать» застройщиков строить по КРТ

20 февраля 2025, 01:50
Фото: 1MI. Коэффициент застройки снизят больше чем на половину, но не для зон КРТ

В Красноярске хотят снизить плотность застроек, но не для КРТ

В Красноярске собираются уменьшить коэффициент плотности жилой застройки с существующего 1,3 до 0,5 (больше чем на 60%). Таким способом мэрия планирует простимулировать застройщиков активнее заключать договоры по комплексному развитию территории.

В Красноярске около года действует коэффициент в 1,3, который позволяет строить на одном гектаре 13 тысяч квадратных метров жилья. Если правила изменят и коэффициент снизят до 0,5, то застройщик сможет возводить максимум 5 тысяч квадратных метров жилья на гектаре.

В департаменте градостроительства заявили, что такие меры будут «стимулировать застройщиков заключать договоры КРТ». Сейчас по КРТ установлен коэффициент застройки 1,9, позволяющий возвести 19 тысяч квадратных метров жилья.

«Это позволит обеспечить микрорайоны детскими садами, школами, учреждениями допобразования и спорта, а также детскими, спортивными площадками и местами для парковок личного транспорта», — сообщили в департаменте.

Сейчас в администрации готовят проект по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Далее вопрос рассмотрят на публичных слушаниях, а затем — на сессии горсовета.

  • Ранее в Красноярске составили карту проектов КРТ — всего в ней 18 проектов: шесть — по инициативе муниципалитета, девять — по инициативе правообладателей, три — по инициативе оператора Дом.РФ.
  • Один из договоров реализуется в Николаевке, где застройщики выкупают дома. Некоторые собственники недовольны принудительным расселением и компенсациями.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Школы#Горсовет#Мэрия#Застройка#Инфраструктура#Николаевка#КРТ#Публичные слушания
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