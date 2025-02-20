Мэрия Красноярска собирается «стимулировать» застройщиков строить по КРТ

В Красноярске около года действует коэффициент в 1,3, который позволяет строить на одном гектаре 13 тысяч квадратных метров жилья. Если правила изменят и коэффициент снизят до 0,5, то застройщик сможет возводить максимум 5 тысяч квадратных метров жилья на гектаре.