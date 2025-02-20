Мэрия Красноярска собирается «стимулировать» застройщиков строить по КРТ

Posted 20 февраля, 01:50
Published 20 февраля, 01:50
Modified 20 февраля, 01:59
Updated 20 февраля, 01:59
В Красноярске около года действует коэффициент в 1,3, который позволяет строить на одном гектаре 13 тысяч квадратных метров жилья. Если правила изменят и коэффициент снизят до 0,5, то застройщик сможет возводить максимум 5 тысяч квадратных метров жилья на гектаре.
В департаменте градостроительства заявили, что такие меры будут «стимулировать застройщиков заключать договоры КРТ». Сейчас по КРТ установлен коэффициент застройки 1,9, позволяющий возвести 19 тысяч квадратных метров жилья.
«Это позволит обеспечить микрорайоны детскими садами, школами, учреждениями допобразования и спорта, а также детскими, спортивными площадками и местами для парковок личного транспорта», — сообщили в департаменте.
Сейчас в администрации готовят проект по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Далее вопрос рассмотрят на публичных слушаниях, а затем — на сессии горсовета.