В каких ресторанах Красноярска еще есть свободные столики на 8 Марта? Ответ заведений

В Bellini рассказали изданию Gornovosti, что сейчас наблюдается активный спрос на бронирование корпоративных мероприятий на 7 марта. Владелец кафе «Заповедное» Денис Дубинников рассказал, что он также отмечает высокий спрос на празднование в пятницу, за день перед 8 Марта. Те, кто не успел забронировать столики заранее, будут отмечать в четверг, 6 марта.