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Posted 20 февраля, 06:38

Published 20 февраля, 06:38

Modified 20 февраля, 06:53

Updated 20 февраля, 06:53

В каких ресторанах Красноярска еще есть свободные столики на 8 Марта? Ответ заведений

В каких ресторанах Красноярска еще есть свободные столики на 8 Марта? Ответ заведений

20 февраля 2025, 06:38
Фото: 2gis.ru.
Красноярцы в преддверии 8 Марта уже активно бронируют столики в ресторанах города. Рассказываем, где еще есть места.

О наличии мест рассказывает блогер Илья Сураев. Он опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…».

В баре «Булгаков» на 8 марта броней много, но места еще есть. Анологичная ситуация в Formaggi.

В заведениях LaFamille Group бронь открыта. Осталась «парочка столов» в «Буяне», а вот в ресторане LaFamille уже нет мест. Есть места в Tirol. В Tunguska на 8 марта броней много, но пока «можно сесть».

В 0.75 please на 8 марта бронь откроется только 1 числа. Однако в ресторане считают, что места быстро разберут.

В Bellini рассказали изданию Gornovosti, что сейчас наблюдается активный спрос на бронирование корпоративных мероприятий на 7 марта. Владелец кафе «Заповедное» Денис Дубинников рассказал, что он также отмечает высокий спрос на празднование в пятницу, за день перед 8 Марта. Те, кто не успел забронировать столики заранее, будут отмечать в четверг, 6 марта.

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