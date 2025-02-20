Первый заммэра Красноярска из Москвы увольняется спустя 2,5 месяца работы

После назначения Тихомирова в мэрии заявляли, что администрацию «усилили федеральными кадрами» для достижения «государственных стратегических задач, связанных с повышением качества городской среды». Тихомиров курировал градостроительную политику, работал с застройщиками, занимался нацпроектами и вопросами строительства объектов к 400-летию города.