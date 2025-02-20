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Posted 20 февраля, 01:07

Published 20 февраля, 01:07

Modified 20 февраля, 06:52

Updated 20 февраля, 06:52

Первый заммэра Красноярска из Москвы увольняется спустя 2,5 месяца работы

Первый заммэра Красноярска из Москвы увольняется спустя 2,5 месяца работы

20 февраля 2025, 01:07
Фото: Мэрия Красноярска.
Первый заместитель мэра Красноярска Алексей Тихомиров покидает свой пост. Он уходит из администрации, проработав меньше трех месяцев.

В пресс-службе мэрии сообщили «Проспекту Мира», что Тихомиров уходит «по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами».

Его назначили вице-мэром Красноярска в начале декабря 2024 года. Он приехал из Москвы, ранее возглавлял департамент разрешительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

После назначения Тихомирова в мэрии заявляли, что администрацию «усилили федеральными кадрами» для достижения «государственных стратегических задач, связанных с повышением качества городской среды». Тихомиров курировал градостроительную политику, работал с застройщиками, занимался нацпроектами и вопросами строительства объектов к 400-летию города.

  • Тихомиров родился в 1980 году. В 2002 году окончил Московский государственный университет сервиса по специальности «юриспруденция». Имеет дипломы о дополнительном образовании, учёное звание кандидата социологических наук. Занимал различные должности по профилю юридической и правовой работы, несколько лет трудился в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, министерствах РФ.
  • Тихомиров занимал пост Вадима Войцеховского, которого уволили «из-за утраты доверия».
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