Первый заммэра Красноярска из Москвы увольняется спустя 2,5 месяца работы

Posted 20 февраля, 01:07
Published 20 февраля, 01:07
Modified 20 февраля, 06:52
Updated 20 февраля, 06:52
В пресс-службе мэрии сообщили «Проспекту Мира», что Тихомиров уходит «по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами».
Его назначили вице-мэром Красноярска в начале декабря 2024 года. Он приехал из Москвы, ранее возглавлял департамент разрешительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
После назначения Тихомирова в мэрии заявляли, что администрацию «усилили федеральными кадрами» для достижения «государственных стратегических задач, связанных с повышением качества городской среды». Тихомиров курировал градостроительную политику, работал с застройщиками, занимался нацпроектами и вопросами строительства объектов к 400-летию города.