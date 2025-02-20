Против экс-полицейского из Красноярска возбудили дело за взятку двухэтажным домом

Posted 20 февраля, 08:13
Published 20 февраля, 08:13
Modified 20 февраля, 08:52
Updated 20 февраля, 08:52
Как сообщили в СК, с 2021 года по 2022 год полиция расследовала уголовное дело против предпринимателя, обвиняемого незаконной вырубке в Иланском районе. В ходе следствия причиненный ущерб оценили в 182 миллиона рублей.
Сотрудник полиции договорился с предпринимателем, что уменьшит размер ущерба до 110 миллиона рублей. За это лесозаготовитель должен был построить за свой счет для полицейского дом из кедра на его участке в Емельяновском районе.
Уголовное дело направили в суд, предпринимателя осудили. С него взыскали ущерб порядка 109 миллиона рублей.
Лесозаготовитель передал полицейскому двухэтажный дом стоимостью более 2 миллиона рублей.
СК по материалам, собранным ФСБ, возбудил уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 260 УК РФ). Мужчину отправили под арест.
Как уточнили «Проспекту Мира» в СК, экс-полицейский уже 2,5 года находится на пенсии.