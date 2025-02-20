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Posted 20 февраля, 08:13

Published 20 февраля, 08:13

Modified 20 февраля, 08:52

Updated 20 февраля, 08:52

Против экс-полицейского из Красноярска возбудили дело за взятку двухэтажным домом

Против экс-полицейского из Красноярска возбудили дело за взятку двухэтажным домом

20 февраля 2025, 08:13
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске задержан бывшего сотрудника полиции. Его подозрению в получении взятки в виде двухэтажного дома.

Как сообщили в СК, с 2021 года по 2022 год полиция расследовала уголовное дело против предпринимателя, обвиняемого незаконной вырубке в Иланском районе. В ходе следствия причиненный ущерб оценили в 182 миллиона рублей.

Видео: СК Красноярского края.

Сотрудник полиции договорился с предпринимателем, что уменьшит размер ущерба до 110 миллиона рублей. За это лесозаготовитель должен был построить за свой счет для полицейского дом из кедра на его участке в Емельяновском районе.

Уголовное дело направили в суд, предпринимателя осудили. С него взыскали ущерб порядка 109 миллиона рублей.

Лесозаготовитель передал полицейскому двухэтажный дом стоимостью более 2 миллиона рублей.

Фото: СК Красноярского края

СК по материалам, собранным ФСБ, возбудил уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 260 УК РФ). Мужчину отправили под арест.

Как уточнили «Проспекту Мира» в СК, экс-полицейский уже 2,5 года находится на пенсии.

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