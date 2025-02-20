«Пятёрочка» планирует сотрудничать с сибирскими подрядчиками

Дмитрий Балуца, директор по развитию территории «Восток» торговой сети «Пятёрочка», отметил, что участие в «Сибирской строительной неделе» является важным шагом для компании. Стенд ретейлера вызвал большой интерес, что подтверждает востребованность сотрудничества. По его словам, торговая сеть нацелена на поиск новых подрядчиков, проектировщиков и производителей стройматериалов. Также компания получила большое количество предложений по новым площадям для открытия магазинов сети и зафиксировала активный спрос на обратный франчайзинг. Балуца подчеркнул, что всё это открывает дополнительные возможности для развития «Пятёрочки» в регионе.