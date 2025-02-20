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Posted 20 февраля, 11:01

Published 20 февраля, 11:01

Modified 20 февраля, 11:03

Updated 20 февраля, 11:03

«Пятёрочка» планирует сотрудничать с сибирскими подрядчиками

«Пятёрочка» планирует сотрудничать с сибирскими подрядчиками

20 февраля 2025, 11:01
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка».
Торговая сеть «Пятёрочка» представила свой стенд на выставке «Сибирская строительная неделя». Так компания продемонстрировала свой интерес к развитию сотрудничества с подрядчиками и локальными производителями стройматериалов.

Участие в данном мероприятии позволит ретейлеру начать диалог с потенциальными партнерами и рассмотреть предложения по новым торговым площадкам в регионе.

«Пятёрочка» приняла участие в выставке в целях расширения круга генеральных подрядчиков, которые специализируются на строительно-монтажных работах, и поиска компаний, занимающихся проектированием и согласованием объектов. Помимо этого, ретейлер заинтересован в сотрудничестве с местными производителями стройматериалов для оптимизации процессов строительства и снижения затрат на логистику.

Выставка также показала, что сибирские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с торговой сетью по модели обратного франчайзинга. Потенциальные партнеры проявляют интерес к открытию магазинов «Пятёрочка» в Сибири.

Дмитрий Балуца, директор по развитию территории «Восток» торговой сети «Пятёрочка», отметил, что участие в «Сибирской строительной неделе» является важным шагом для компании. Стенд ретейлера вызвал большой интерес, что подтверждает востребованность сотрудничества. По его словам, торговая сеть нацелена на поиск новых подрядчиков, проектировщиков и производителей стройматериалов. Также компания получила большое количество предложений по новым площадям для открытия магазинов сети и зафиксировала активный спрос на обратный франчайзинг. Балуца подчеркнул, что всё это открывает дополнительные возможности для развития «Пятёрочки» в регионе.

«Сибирская строительная неделя» подтвердила, что является важной площадкой для обмена опытом и поиска новых партнёров в сфере строительства и торговли. По итогам выставки «Пятёрочка» отметила большое количество заинтересованных компаний. В ближайшее время с ними планируется начать переговоры о возможном сотрудничестве.

Начиная с текущего года «Пятёрочка» планирует открыть две тысячи новых объектов и провести реконструкцию 1800 действующих магазинов по всей России. Тем самым компания создаст перспективы для подрядчиков в сфере ремонтно-строительных работ, которые заинтересованы в долгосрочном партнерстве и стабильных заказах.

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