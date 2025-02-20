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Posted 20 февраля, 11:17

Published 20 февраля, 11:17

Modified 20 февраля, 11:39

Updated 20 февраля, 11:39

«Русгидро» заказало озеленение дома для переезжающих в Красноярск сотрудников

«Русгидро» заказало озеленение дома для переезжающих в Красноярск сотрудников

20 февраля 2025, 11:17
Фото: 2gis.ru.
Компания «Русгидро» заказала проект ландшафтного дизайна и фитодизайна для прилегающей территории к дому на улице Бограда. Там будут жить топ-менеджеры компании.

Тендер опубликовали на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта — 709 тысяч рублей. Заказчиком выступает дочерняя компания «Русгидро» — «Сервиснедвижимость Русгидро».

Будущий победитель аукциона должен разработать проект ландшафтного дизайна и фитодизайна для преображения прилегающей территории к дому на Бограда, 105. Общая площадь участка — 2,1 тысячи квадратных метров.

Как указано в документах, во дворе дома необходимо высадить растения, которые должны защищать от ветра, шума и пыли.

Заказчик также указал, что проект ландшафтного дизайна и фитодизайна должен соответствовать современным тенденциям и пожарной безопасности.

  • До этого мы рассказывали, что «Русгидро» потратит более 156 млн рублей на покупку бытовой техники, люстр и штор для квартир сотрудников на Бограда, 105.
  • Тут мы писали, что «Русгидро» за 600 млн рублей купит мебель в квартиры переезжающих в Красноярск сотрудников.
  • «Русгидро» потратило на переезд в Красноярск свыше 16 миллиардов рублей.
  • Ранее стало известно, что «Русгидро» планирует освободить свой офис в Москве и переехать в Красноярск в середине 2025 года.
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