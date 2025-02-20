«Русгидро» заказало озеленение дома для переезжающих в Красноярск сотрудников

Posted 20 февраля, 11:17
Published 20 февраля, 11:17
Modified 20 февраля, 11:39
Updated 20 февраля, 11:39
Тендер опубликовали на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта — 709 тысяч рублей. Заказчиком выступает дочерняя компания «Русгидро» — «Сервиснедвижимость Русгидро».
Будущий победитель аукциона должен разработать проект ландшафтного дизайна и фитодизайна для преображения прилегающей территории к дому на Бограда, 105. Общая площадь участка — 2,1 тысячи квадратных метров.
Как указано в документах, во дворе дома необходимо высадить растения, которые должны защищать от ветра, шума и пыли.
Заказчик также указал, что проект ландшафтного дизайна и фитодизайна должен соответствовать современным тенденциям и пожарной безопасности.