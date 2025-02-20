«Русгидро» заказало озеленение дома для переезжающих в Красноярск сотрудников

Компания «Русгидро» заказала проект ландшафтного дизайна и фитодизайна для прилегающей территории к дому на улице Бограда. Там будут жить топ-менеджеры компании.

Тендер опубликовали на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта — 709 тысяч рублей. Заказчиком выступает дочерняя компания «Русгидро» — «Сервиснедвижимость Русгидро». Будущий победитель аукциона должен разработать проект ландшафтного дизайна и фитодизайна для преображения прилегающей территории к дому на Бограда, 105. Общая площадь участка — 2,1 тысячи квадратных метров. Как указано в документах, во дворе дома необходимо высадить растения, которые должны защищать от ветра, шума и пыли. Заказчик также указал, что проект ландшафтного дизайна и фитодизайна должен соответствовать современным тенденциям и пожарной безопасности. До этого мы рассказывали, что «Русгидро» потратит более 156 млн рублей на покупку бытовой техники, люстр и штор для квартир сотрудников на Бограда, 105.

Тут мы писали, что «Русгидро» за 600 млн рублей купит мебель в квартиры переезжающих в Красноярск сотрудников.

«Русгидро» потратило на переезд в Красноярск свыше 16 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что «Русгидро» планирует освободить свой офис в Москве и переехать в Красноярск в середине 2025 года. Читайте также: «Русгидро» построит семь домов на месте бывшей федеральной дачи в красноярских Соснах Вертолетную площадку строят на крыше офиса «Русгидро» в Красноярске