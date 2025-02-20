На убийцу из Норильска завели ещё одно дело после рассказов о батальоне «Азов»*

Posted 20 февраля, 03:24
Published 20 февраля, 03:24
Modified 20 февраля, 04:03
Updated 20 февраля, 04:03
Как сообщили «Проспекту Мира» в пресс-службе краевого УФСБ, мужчина был в Украине и «проникся взглядами и идеями» формирования «Азов»*. Когда его поместили под стражу, он рассказывал сокамерникам об этом формировании.
«Мужчина интересовался его членами, успехами и неудачами при выполнении боевых задач. После заключения под стражу среди сокамерников он неоднократно положительно высказывался о деятельности указанной террористической организации», — заявили в ФСБ.
СК возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК РФ). Фигурант содержится в исправительной колонии.
* Украинский батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.