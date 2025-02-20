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Posted 20 февраля, 03:24

Published 20 февраля, 03:24

Modified 20 февраля, 04:03

Updated 20 февраля, 04:03

На убийцу из Норильска завели ещё одно дело после рассказов о батальоне «Азов»*

На убийцу из Норильска завели ещё одно дело после рассказов о батальоне «Азов»*

20 февраля 2025, 03:24
Фото: 1MI.
Осужденный за убийство житель Норильска рассказывал сокамерникам о батальоне «Азов»*. Против него возбудили уголовное дело за пропаганду терроризма.

Как сообщили «Проспекту Мира» в пресс-службе краевого УФСБ, мужчина был в Украине и «проникся взглядами и идеями» формирования «Азов»*. Когда его поместили под стражу, он рассказывал сокамерникам об этом формировании.

«Мужчина интересовался его членами, успехами и неудачами при выполнении боевых задач. После заключения под стражу среди сокамерников он неоднократно положительно высказывался о деятельности указанной террористической организации», — заявили в ФСБ.

СК возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК РФ). Фигурант содержится в исправительной колонии.

* Украинский батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.

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#Владислав Савончик#ФСБ#Норильск#Украина#Уголовное дело#Убийца#Пропаганда терроризма
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