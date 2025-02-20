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Posted 20 февраля, 08:59

Published 20 февраля, 08:59

Modified 20 февраля, 10:10

Updated 20 февраля, 10:10

В аэропорту Красноярска предупредили о фейковых точках доступа к бесплатному Wi-Fi

В аэропорту Красноярска предупредили о фейковых точках доступа к бесплатному Wi-Fi

20 февраля 2025, 08:59
Фото: Аэропорт Красноярск.
В красноярском аэропорту неизвестные начали подделывать точки доступа к бесплатному Wi-Fi. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиров предупреждают, что подключаться нужно только к сети аэропорта Free Wi-Fi Airport, а также к официальным сетям кафе и магазинов. Другие точки доступа не имеют отношения к сервису аэропорта.

В пресс-службе аэропорта отмечают, что при подключении к их точкам доступа от пользователей не требуют ввести СМС-коды и авторизироваться через соцсети, либо мессенджеры.

Авторизация происходит только через телефонный звонок. Также пассажирам советуют использовать QR-коды, которые есть на табличках в терминале.

«ПМ» в аэропорту Красноярска пояснили, что на данный момент у них нет информации о том, что кто-то из пассажиров пострадал от мошенников.

«В службе информационных технологий говорят, что невозможно вычислить, кому именно принадлежат фейковые точки доступа».
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мошенники#Интернет#Аэропорт#Мошенничество#Аэропорт Красноярска#Wi-Fi
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