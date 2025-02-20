В аэропорту Красноярска предупредили о фейковых точках доступа к бесплатному Wi-Fi

Posted 20 февраля, 08:59
Published 20 февраля, 08:59
Modified 20 февраля, 10:10
Updated 20 февраля, 10:10
Пассажиров предупреждают, что подключаться нужно только к сети аэропорта Free Wi-Fi Airport, а также к официальным сетям кафе и магазинов. Другие точки доступа не имеют отношения к сервису аэропорта.
В пресс-службе аэропорта отмечают, что при подключении к их точкам доступа от пользователей не требуют ввести СМС-коды и авторизироваться через соцсети, либо мессенджеры.
Авторизация происходит только через телефонный звонок. Также пассажирам советуют использовать QR-коды, которые есть на табличках в терминале.
«ПМ» в аэропорту Красноярска пояснили, что на данный момент у них нет информации о том, что кто-то из пассажиров пострадал от мошенников.
«В службе информационных технологий говорят, что невозможно вычислить, кому именно принадлежат фейковые точки доступа».