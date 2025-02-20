В Красноярске мигрантов хотят выдворить за массовую драку со стрельбой

Posted 20 февраля, 06:09
Published 20 февраля, 06:09
Modified 20 февраля, 06:29
Updated 20 февраля, 06:29
Инцидент произошел вечером 16 февраля. Всего полицейские установили и задержали 11 человек. Причиной конфликта стала неоказанная услуга: один из участников просил другого взять выписку из домовой книги.
Против двоих участников потасовки возбудили уголовное дело за хулиганство. Троих иностранцев привлекли по административной статье за мелкое хулиганство. Тем, кто успел получить гражданство РФ, грозит выдворение из страны.
Полицейские также изъяли и направили на экспертизу пневматический пистолет.