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Posted 20 февраля, 07:40

Published 20 февраля, 07:40

Modified 20 февраля, 07:42

Updated 20 февраля, 07:42

В Красноярске продлили режим НМУ. Город накрыл смог, люди не могут открыть окна

В Красноярске продлили режим НМУ. Город накрыл смог, люди не могут открыть окна

20 февраля 2025, 07:40
Фото: соцсети.
В Красноярске продлили режим НМУ. Рассказываем, где сейчас дышится хуже всего.

Красноярск накрыл густой смог еще в прошлую субботу, 15 февраля. После этого горожане несколько дней подряд жаловались на грязный воздух. Режим НМУ ввели с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля.

Однако 18 февраля смог не исчез — Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе снова ввели вечером 18 февраля. Он продлится до 19:00 20 февраля.

В итоге 20 февраля режим НМУ снова продлили: еще на двое суток — до 00:00 22 февраля. С утра город выглядел вот так:

Фото: соцсети

А такой смог можно увидеть днем:

Фото: prmira.ru

Красноярцы продолжают жаловаться на смог и невозможность открыть окно:

«Вонь пипец, окно не открыть».
«Голова болит от газа, сердце, кашель, кошмар».
«Удивительно, неделю уже дышать невозможно…»

По состоянию на 14:30 20 февраля, Красноярск входит в топ-10 городов мира с самым грязным воздухом проекта IQair — город занимает десятую строчку. Вечером 19 февраля Красноярск был на пятом месте.

Фото: www.iqair.com

Судя по данным проекта Nebo.Live, загрязнения есть во всех районах Красноярска. Карта экологов-активистов окрашена черным и оранжевым. Хуже всего ситуация складывается в Октябрьском и Железнодорожном районах.

Фото: nebo.live

При этом датчики минэкологии таких загрязнений не фиксируют. Судя по ним, превышения есть только в Кировском и в Покровке.

Фото: krasecology.ru

Экоактивист и автор проекта Nebo.Live Игорь Шпехт говорил «Проспекту Мира», что его датчики работают по европейским стандартам, а датчики минэкологии — по российским. В последнем случае допустимые концентрации загрязнения, по словам общественника, существенно завышены.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Воздух#НМУ#Черное небо#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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