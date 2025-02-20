В Красноярске продлили режим НМУ. Город накрыл смог, люди не могут открыть окна

Однако 18 февраля смог не исчез — Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе снова ввели вечером 18 февраля. Он продлится до 19:00 20 февраля.