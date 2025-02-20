В Красноярске продлили режим НМУ. Город накрыл смог, люди не могут открыть окна

Posted 20 февраля, 07:40
Published 20 февраля, 07:40
Modified 20 февраля, 07:42
Updated 20 февраля, 07:42
Красноярск накрыл густой смог еще в прошлую субботу, 15 февраля. После этого горожане несколько дней подряд жаловались на грязный воздух. Режим НМУ ввели с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля.
Однако 18 февраля смог не исчез — Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе снова ввели вечером 18 февраля. Он продлится до 19:00 20 февраля.
В итоге 20 февраля режим НМУ снова продлили: еще на двое суток — до 00:00 22 февраля. С утра город выглядел вот так:
А такой смог можно увидеть днем:
Красноярцы продолжают жаловаться на смог и невозможность открыть окно:
«Вонь пипец, окно не открыть».
«Голова болит от газа, сердце, кашель, кошмар».
«Удивительно, неделю уже дышать невозможно…»
По состоянию на 14:30 20 февраля, Красноярск входит в топ-10 городов мира с самым грязным воздухом проекта IQair — город занимает десятую строчку. Вечером 19 февраля Красноярск был на пятом месте.
Судя по данным проекта Nebo.Live, загрязнения есть во всех районах Красноярска. Карта экологов-активистов окрашена черным и оранжевым. Хуже всего ситуация складывается в Октябрьском и Железнодорожном районах.
При этом датчики минэкологии таких загрязнений не фиксируют. Судя по ним, превышения есть только в Кировском и в Покровке.
Экоактивист и автор проекта Nebo.Live Игорь Шпехт говорил «Проспекту Мира», что его датчики работают по европейским стандартам, а датчики минэкологии — по российским. В последнем случае допустимые концентрации загрязнения, по словам общественника, существенно завышены.