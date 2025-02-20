В Красноярске закрывается каток на Стрелке. Еще можно успеть покататься?

Posted 20 февраля, 09:18
Published 20 февраля, 09:18
Modified 20 февраля, 09:47
Updated 20 февраля, 09:47
В четверг и пятницу каток работает по расписанию. В субботу, 22 февраля, можно будет прийти только на утренние сеансы: в 9:00 и 11:00.
23 февраля на катке пройдет фестиваль Winter Fest. Обещают мастер-класс от Ильи Авербуха и вечернее шоу со звездами фигурного катания. Это бесплатно. На мастер-класс предварительно нужно зарегистрироваться, но мест сейчас уже не осталось.
Уже в понедельник, 24 февраля, каток на Стрелке начнут разбирать.