В Красноярске закрывается каток на Стрелке. Еще можно успеть покататься?

23 февраля на катке пройдет фестиваль Winter Fest. Обещают мастер-класс от Ильи Авербуха и вечернее шоу со звездами фигурного катания. Это бесплатно. На мастер-класс предварительно нужно зарегистрироваться, но мест сейчас уже не осталось.