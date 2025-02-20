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Posted 20 февраля, 09:18

Published 20 февраля, 09:18

Modified 20 февраля, 09:47

Updated 20 февраля, 09:47

В Красноярске закрывается каток на Стрелке. Еще можно успеть покататься?

В Красноярске закрывается каток на Стрелке. Еще можно успеть покататься?

20 февраля 2025, 09:18
Фото: prmira.ru.
В Красноярске закрывается каток на Стрелке — он проработает еще четыре дня.

В четверг и пятницу каток работает по расписанию. В субботу, 22 февраля, можно будет прийти только на утренние сеансы: в 9:00 и 11:00.

23 февраля на катке пройдет фестиваль Winter Fest. Обещают мастер-класс от Ильи Авербуха и вечернее шоу со звездами фигурного катания. Это бесплатно. На мастер-класс предварительно нужно зарегистрироваться, но мест сейчас уже не осталось.

Уже в понедельник, 24 февраля, каток на Стрелке начнут разбирать.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Стрелка#Закрытие#Зима#Каток
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