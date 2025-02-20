В Сочи спустя 27 лет задержали киллера из Норильска

Posted 20 февраля, 09:45
Published 20 февраля, 09:45
Modified 20 февраля, 11:44
Updated 20 февраля, 11:44
Убийство произошло осенью 1997 года. В квартире на улице Комсомольской обнаружили тело 25-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову. Установить виновных тогда не удалось, уголовное дело оставалось нераскрытым.
Спустя 27 лет следователи возобновили расследование и установили причастность уже 50-летнего жителя Сочи, который в 1997 году проживал в Норильске и состоял в преступной группировке.
По данным следствия, убийство заказал криминальный авторитет. Это была месть — потерпевший за три месяца до гибели из ревности убил бывшую девушку, ее парня и его приятеля. Последний был другом криминального авторитета, как указывают следователи.
Исполнителями убийства стали два киллера. Они ворвались в квартиру, один из них контролировал обстановку, а второй выстрелил потерпевшему в голову.
Организатор убийства впоследствии погиб в криминальной перестрелке, а личность второго участника преступления устанавливают следователи.
Жителя Сочи задержали и доставили в Красноярский край. Суд отправил его в СИЗО.