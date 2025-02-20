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Posted 20 февраля, 09:45

Published 20 февраля, 09:45

Modified 20 февраля, 11:44

Updated 20 февраля, 11:44

В Сочи спустя 27 лет задержали киллера из Норильска

В Сочи спустя 27 лет задержали киллера из Норильска

20 февраля 2025, 09:45
Фото: МВД 24.
В Сочи следователи и полицейские задержали 50-летнего мужчину. Его подозревают в заказном убийстве, совершенном в 1997 году в Норильске.

Убийство произошло осенью 1997 года. В квартире на улице Комсомольской обнаружили тело 25-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову. Установить виновных тогда не удалось, уголовное дело оставалось нераскрытым.

Спустя 27 лет следователи возобновили расследование и установили причастность уже 50-летнего жителя Сочи, который в 1997 году проживал в Норильске и состоял в преступной группировке.

Видео: МВД 24.

По данным следствия, убийство заказал криминальный авторитет. Это была месть — потерпевший за три месяца до гибели из ревности убил бывшую девушку, ее парня и его приятеля. Последний был другом криминального авторитета, как указывают следователи.

Исполнителями убийства стали два киллера. Они ворвались в квартиру, один из них контролировал обстановку, а второй выстрелил потерпевшему в голову.

Организатор убийства впоследствии погиб в криминальной перестрелке, а личность второго участника преступления устанавливают следователи.

Жителя Сочи задержали и доставили в Красноярский край. Суд отправил его в СИЗО.

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#Владислав Савончик#Видео#Расследование#Норильск#Суд#Убийство#СИЗО#Сочи#Криминальный авторитет
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