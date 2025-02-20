Власти Таймыра внедрили платформу для дистанционных совещаний

Таймырский район, полностью расположенный за Полярным кругом, занимает 37% территории Красноярского края. Добраться сюда можно только по воздуху или воде, а зимние температуры опускаются до –60°C. В районе проживают долганы, ненцы, нганасаны и другие коренные народы.



Директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин отметил рост спроса на дистанционные форматы в регионе: в 2024 году количество онлайн-встреч в крае выросло в четыре раза. Он добавил, что МТС Линк также применяется в образовательных учреждениях — например, Красноярский медицинский университет использует его для лекций и конференций. Разработчик входит в экосистему российской IT-компании и имеет сертифицированное отечественное ПО.