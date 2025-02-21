Авито Работа и Академия ритейла объединяют усилия в популяризации торговых профессий

Posted 21 февраля, 14:40
Published 21 февраля, 14:40
Modified 21 февраля, 14:42
Updated 21 февраля, 14:42
Важной частью партнерства станет совместная работа в рамках подготовки и проведения чемпионата Retail Skills. 100 лучших специалистов торговых сетей будут соревноваться в пяти направлениях: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. Также в рамках мероприятия пройдет конференция «Ресурсы повышения производительности труда в ритейле» и ярмарка вакансий с обучающей и развлекательной программой.
«В рамках партнерства мы сфокусируемся на продвижении ценности труда в рознице и популяризации работы в сфере торговли. Объединим компетенции в области HR-технологий и ритейла, чтобы помочь в привлечении новых кадров и росте эффективности найма», — отметил управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.
«Мы искренне рады, что Авито Работа поддерживает нашу отрасль в конкурентной борьбе за кадры. Новые цифровые технологии, таргетированное вовлечение талантов и медийная поддержка Авито Работы сыграют важную роль в решении кадровой проблемы! В трудный для ритейла момент это имеет особое значение. И я уверен, стратегически это абсолютно верный шаг для всех участников движения Retail Skills!», — отметил основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.