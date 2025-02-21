Авито Работа и Академия ритейла объединяют усилия в популяризации торговых профессий

Важной частью партнерства станет совместная работа в рамках подготовки и проведения чемпионата Retail Skills. 100 лучших специалистов торговых сетей будут соревноваться в пяти направлениях: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. Также в рамках мероприятия пройдет конференция «Ресурсы повышения производительности труда в ритейле» и ярмарка вакансий с обучающей и развлекательной программой.