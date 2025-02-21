prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 14:40

Published 21 февраля, 14:40

Modified 21 февраля, 14:42

Updated 21 февраля, 14:42

Авито Работа и Академия ритейла объединяют усилия в популяризации торговых профессий

Авито Работа и Академия ритейла объединяют усилия в популяризации торговых профессий

21 февраля 2025, 14:40
Фото: Авито.
Образовательный и исследовательский центр «Академия ритейла» и платформа для поиска работы и сотрудников «Авито Работа» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на повышение престижа профессий в сфере торговли.

Важной частью партнерства станет совместная работа в рамках подготовки и проведения чемпионата Retail Skills. 100 лучших специалистов торговых сетей будут соревноваться в пяти направлениях: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. Также в рамках мероприятия пройдет конференция «Ресурсы повышения производительности труда в ритейле» и ярмарка вакансий с обучающей и развлекательной программой.

«В рамках партнерства мы сфокусируемся на продвижении ценности труда в рознице и популяризации работы в сфере торговли. Объединим компетенции в области HR-технологий и ритейла, чтобы помочь в привлечении новых кадров и росте эффективности найма», — отметил управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.
«Мы искренне рады, что Авито Работа поддерживает нашу отрасль в конкурентной борьбе за кадры. Новые цифровые технологии, таргетированное вовлечение талантов и медийная поддержка Авито Работы сыграют важную роль в решении кадровой проблемы! В трудный для ритейла момент это имеет особое значение. И я уверен, стратегически это абсолютно верный шаг для всех участников движения Retail Skills!», — отметил основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика