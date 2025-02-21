Больше половины красноярцев матерятся на работе. Но у трети это запрещено

Posted 21 февраля, 08:50
Published 21 февраля, 08:50
Modified 21 февраля, 09:33
Updated 21 февраля, 09:33
Данными с «ПМ» поделились аналитики hh.ru. По результатам их опроса, красноярцы довольно часто используют нецензурные выражения в общении с коллегами — не матерятся 42%.
Последнее особенно свойственно рабочему персоналу и юристам (по 11%). При этом самая высокая доля респондентов, которые никогда не матерятся на работе, зафиксирована среди финансистов, бухгалтеров и медиков (по 58%).
При этом 61% работников края считают, что использовать нецензурные выражения в рабочем коллективе неприемлемо. 26% полагают, что это нормально и допустимо, 13% затруднились ответить.
Интересно, что чаще всего нормой нецензурные слова называли респонденты в возрасте 18–24 лет и 25–34 лет, реже всего — в возрасте 55 лет и старше.
29% красноярцев рассказали, что у них на работе строго запрещено использовать мат. Еще 58% опрошенных сообщили, что ненормативная лексика запрещена в официальном общении на работе, но допустима при неформальном взаимодействии.
Остальные 13% признались, что ненормативная лексика в их компании — это обычная практика для любого вида общения.