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Posted 21 февраля, 08:50

Published 21 февраля, 08:50

Modified 21 февраля, 09:33

Updated 21 февраля, 09:33

Красноярцам запрещают материться на работе

Больше половины красноярцев матерятся на работе. Но у трети это запрещено

21 февраля 2025, 08:50
Фото: 1MI.

Красноярцам запрещают материться на работе

Больше половины красноярцев признались, что используют мат на работе.

Данными с «ПМ» поделились аналитики hh.ru. По результатам их опроса, красноярцы довольно часто используют нецензурные выражения в общении с коллегами — не матерятся 42%.

Последнее особенно свойственно рабочему персоналу и юристам (по 11%). При этом самая высокая доля респондентов, которые никогда не матерятся на работе, зафиксирована среди финансистов, бухгалтеров и медиков (по 58%).

При этом 61% работников края считают, что использовать нецензурные выражения в рабочем коллективе неприемлемо. 26% полагают, что это нормально и допустимо, 13% затруднились ответить.

Интересно, что чаще всего нормой нецензурные слова называли респонденты в возрасте 18–24 лет и 25–34 лет, реже всего — в возрасте 55 лет и старше.

29% красноярцев рассказали, что у них на работе строго запрещено использовать мат. Еще 58% опрошенных сообщили, что ненормативная лексика запрещена в официальном общении на работе, но допустима при неформальном взаимодействии.

Остальные 13% признались, что ненормативная лексика в их компании — это обычная практика для любого вида общения.

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