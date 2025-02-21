Красноярку осудили за выпавшую из окна 5-летнюю дочь

Posted 21 февраля, 09:05
Published 21 февраля, 09:05
Modified 21 февраля, 09:32
Updated 21 февраля, 09:32
Все произошло в июле 2024 года. Как рассказали в прокуратуре, 29-летняя мать пошла в магазин за продуктами и оставила без присмотра дочерей 5 и 8 лет в квартире с открытыми окнами.
Женщины не было дома около двух часов. Как выяснил суд, в соседнем дворе она встретила знакомых и распивала с ними алкогольные напитки.
Ожидая маму, младшая дочь забралась на стул, с него — на подоконник и, не удержавшись, выпала из окна третьего этажа.
Девочка получила множественные переломы, из-за чего ей пришлось лечиться три месяца.
Суд признал женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.