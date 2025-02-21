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Posted 21 февраля, 09:05

Published 21 февраля, 09:05

Modified 21 февраля, 09:32

Updated 21 февраля, 09:32

Красноярку осудили за выпавшую из окна 5-летнюю дочь

Красноярку осудили за выпавшую из окна 5-летнюю дочь

21 февраля 2025, 09:05
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Жительницу Красноярска приговорили к обязательным работам за то, что ее пятилетняя дочь выпала из окна и получила переломы.

Все произошло в июле 2024 года. Как рассказали в прокуратуре, 29-летняя мать пошла в магазин за продуктами и оставила без присмотра дочерей 5 и 8 лет в квартире с открытыми окнами.

Женщины не было дома около двух часов. Как выяснил суд, в соседнем дворе она встретила знакомых и распивала с ними алкогольные напитки.

Ожидая маму, младшая дочь забралась на стул, с него — на подоконник и, не удержавшись, выпала из окна третьего этажа.

Девочка получила множественные переломы, из-за чего ей пришлось лечиться три месяца.

Суд признал женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Красноярск#Здоровье#Дети#Суд#Безопасность#Алкоголь#Обязанности родителей
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