Красноярск накрыл смог. Датчики горят черным. Детей не хотят отправлять в школу

Posted 21 февраля, 04:42
Published 21 февраля, 04:42
Modified 21 февраля, 07:06
Updated 21 февраля, 07:06
Режим НМУ в Красноярске ввели вечером 18 февраля на двое суток. Однако 20 февраля режим НМУ снова продлили: еще на двое суток — до 00:00 22 февраля.
Накануне вечером, 20 февраля, Красноярск занял второе место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом проекта IQair. Еще днем город был на 10 строчке рейтинга.
По данным на 11:40, Красноярск находится на 13 строчке рейтинга.
Вот как сейчас выглядит карта города по данным проекта Nebo.Live. Воздух загрязнен во всех районах Красноярска.
Хуже всего ситуация складывается на Ярыгинской набережной, Судостроительной, Декабристов, Красной Армии, Горького, Школьном переулке, Менжинского, Железнодорожников, Регатной, Киренского и Калинина. На этих улицах датчики проекта окрашены черным цветом.
В соцсетях красноярцы жалуются на смог. Некоторые не верят в эффективность мер, которые действуют во время НМУ. Часть пользователей уверены, что власти не решат экологические проблемы в ближайшее время, и считают, что нужно переезжать.
«Я бы сегодня детей в школу не отправлял. Это уже предел»
«Надо сваливать из этого города. Не родился ещё хозяин, который наведёт порядок»
«Сейчас нам расскажут, как предприятия сократили выбросы в период НМУ?»
«Восемь лет живу на улице Бабушкина, прямо под окнами частный сектор. В этом году впервые я не открывала на ночь окна из-за запаха гари. Раньше такого не было. Либо частники стали фигней топить, либо ситуация в целом ухудшается. И в этом году ярко чувствуется запах, когда заезжаешь на Копылова, тоже раньше такого не замечала!»
Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк опубликовала данные о превышениях ПДК за 20 февраля. Сообщается, что на стационарных постах в Покровке и Кировском районе датчики уловили превышения по взвешенным частицам, в Свердловском районе — по диоксиду азота.
Сейчас датчики минэкологии фиксируют превышения только в Северном, Покровке и Кировском районе.
Экоактивист и автор проекта Nebo.Live Игорь Шпехт говорил «Проспекту Мира», что его датчики работают по европейским стандартам, а датчики минэкологии — по российским. В последнем случае допустимые концентрации загрязнения, по словам общественника, существенно завышены.