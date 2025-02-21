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Posted 21 февраля, 04:42

Published 21 февраля, 04:42

Modified 21 февраля, 07:06

Updated 21 февраля, 07:06

Красноярск накрыл смог. Датчики горят черным. Детей не хотят отправлять в школу

Красноярск накрыл смог. Датчики горят черным. Детей не хотят отправлять в школу

21 февраля 2025, 04:42
Фото: соцсети.
Жители Красноярска продолжают жаловаться на густой смог, накрывший город. Люди не верят в эффективность мер минэкологии.

Режим НМУ в Красноярске ввели вечером 18 февраля на двое суток. Однако 20 февраля режим НМУ снова продлили: еще на двое суток — до 00:00 22 февраля.

Накануне вечером, 20 февраля, Красноярск занял второе место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом проекта IQair. Еще днем город был на 10 строчке рейтинга.

Фото: www.iqair.com

По данным на 11:40, Красноярск находится на 13 строчке рейтинга.

Вот как сейчас выглядит карта города по данным проекта Nebo.Live. Воздух загрязнен во всех районах Красноярска.

Фото: nebo.live

Хуже всего ситуация складывается на Ярыгинской набережной, Судостроительной, Декабристов, Красной Армии, Горького, Школьном переулке, Менжинского, Железнодорожников, Регатной, Киренского и Калинина. На этих улицах датчики проекта окрашены черным цветом.

В соцсетях красноярцы жалуются на смог. Некоторые не верят в эффективность мер, которые действуют во время НМУ. Часть пользователей уверены, что власти не решат экологические проблемы в ближайшее время, и считают, что нужно переезжать.

Фото: соцсети
«Я бы сегодня детей в школу не отправлял. Это уже предел»
«Надо сваливать из этого города. Не родился ещё хозяин, который наведёт порядок»
«Сейчас нам расскажут, как предприятия сократили выбросы в период НМУ?»
«Восемь лет живу на улице Бабушкина, прямо под окнами частный сектор. В этом году впервые я не открывала на ночь окна из-за запаха гари. Раньше такого не было. Либо частники стали фигней топить, либо ситуация в целом ухудшается. И в этом году ярко чувствуется запах, когда заезжаешь на Копылова, тоже раньше такого не замечала!»

Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк опубликовала данные о превышениях ПДК за 20 февраля. Сообщается, что на стационарных постах в Покровке и Кировском районе датчики уловили превышения по взвешенным частицам, в Свердловском районе — по диоксиду азота.

Сейчас датчики минэкологии фиксируют превышения только в Северном, Покровке и Кировском районе.

Фото: krasecology.ru

Экоактивист и автор проекта Nebo.Live Игорь Шпехт говорил «Проспекту Мира», что его датчики работают по европейским стандартам, а датчики минэкологии — по российским. В последнем случае допустимые концентрации загрязнения, по словам общественника, существенно завышены.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#НМУ#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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