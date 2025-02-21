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Posted 21 февраля, 10:31

Published 21 февраля, 10:31

Modified 21 февраля, 10:33

Updated 21 февраля, 10:33

Красноярская ГЭС будет зажигать огни на плотине по выходным

Красноярская ГЭС будет зажигать огни на плотине по выходным

21 февраля 2025, 10:31
Фото: Эн+.
Начиная с 21 февраля, Красноярская ГЭС будет радовать жителей и гостей региона архитектурной подсветкой плотины каждые выходные. Проект запущен в тестовом режиме на два месяца.

Красноярская ГЭС, входящая в состав энергетического холдинга Эн+, объявила о начале регулярной работы архитектурной подсветки своей плотины по выходным дням. Это значит, что начиная с 21 февраля, каждую пятницу вечером и до утра понедельника плотина ГЭС будет освещена яркими огнями. Проект запущен в экспериментальном режиме и продлится два месяца, в течение которых будет оцениваться его востребованность и эффективность.

Фото: Эн+

Время включения подсветки будет зависеть от естественного освещения: как только на Дивногорск опустится темнота, лампы загорятся, а с первыми лучами солнца они автоматически отключатся. Это позволит максимально эффективно использовать электроэнергию и создавать комфортные условия для наблюдения за подсвеченной плотиной.

«В ноябре прошлого года мы открыли смотровую площадку, которая стала популярным местом для жителей Красноярска, Дивногорска и гостей региона. Мы видим, что архитектурная подсветка привлекает ещё больше посетителей, и поэтому решили сделать её регулярной. Теперь каждые выходные у всех желающих будет возможность сделать красивые фотографии на фоне подсвеченной плотины», — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.
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