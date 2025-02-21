Красноярская ГЭС будет зажигать огни на плотине по выходным

Posted 21 февраля, 10:31
Published 21 февраля, 10:31
Modified 21 февраля, 10:33
Updated 21 февраля, 10:33
Красноярская ГЭС, входящая в состав энергетического холдинга Эн+, объявила о начале регулярной работы архитектурной подсветки своей плотины по выходным дням. Это значит, что начиная с 21 февраля, каждую пятницу вечером и до утра понедельника плотина ГЭС будет освещена яркими огнями. Проект запущен в экспериментальном режиме и продлится два месяца, в течение которых будет оцениваться его востребованность и эффективность.
Время включения подсветки будет зависеть от естественного освещения: как только на Дивногорск опустится темнота, лампы загорятся, а с первыми лучами солнца они автоматически отключатся. Это позволит максимально эффективно использовать электроэнергию и создавать комфортные условия для наблюдения за подсвеченной плотиной.
«В ноябре прошлого года мы открыли смотровую площадку, которая стала популярным местом для жителей Красноярска, Дивногорска и гостей региона. Мы видим, что архитектурная подсветка привлекает ещё больше посетителей, и поэтому решили сделать её регулярной. Теперь каждые выходные у всех желающих будет возможность сделать красивые фотографии на фоне подсвеченной плотины», — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.