Красноярская ГЭС будет зажигать огни на плотине по выходным

Красноярская ГЭС, входящая в состав энергетического холдинга Эн+, объявила о начале регулярной работы архитектурной подсветки своей плотины по выходным дням. Это значит, что начиная с 21 февраля, каждую пятницу вечером и до утра понедельника плотина ГЭС будет освещена яркими огнями. Проект запущен в экспериментальном режиме и продлится два месяца, в течение которых будет оцениваться его востребованность и эффективность.