Красноярские речники потратили 374 млн рублей на очистку Енисея

Posted 21 февраля, 11:19
Published 21 февраля, 11:19
Modified 21 февраля, 11:21
Updated 21 февраля, 11:21
Главными направлениями природоохранной деятельности стали:
Ежегодно в бассейнах рек Енисей и Ангара разворачивают специализированный флот, который предотвращает загрязнения водных объектов кораблями. Это пять судов-сборщиков, две очистные станции, два СКПО (судно комплексной переработки отходов), сливные бункер-базы и прочее.
В навигацию вспомогательный флот обеспечивает суда водой питьевого качества, собирает и транспортирует загрязняющие вещества с судов. В 2024 году завезли на суда 4,68 тысячи тонн питьевой воды, собрали 13,9 тысячи тонн сточных вод, 6,83 тысячи тонн нефтесодержащих, более 282 тонн мусора.
Также регулярно проводится текущий, средний и по мере надобности капитальный ремонт судов, а каждые пять лет — освидетельствование в соответствии с требованиями законодательства.
Сейчас освидетельствование проходит теплоход «Сборщик-5». Ему меняют обшивку, ремонтируют движительно-рулевой комплекс и модернзируют само судно. Если раньше «Сборщик-5» только принимал с судов отходы и мусор, то теперь он будет заправлять суда топливом.
Отметим, по Енисею перевозятся грузы для нужд предприятий металлургической, добывающей и энергетической отраслей, также в крае реализуются инвестиционные проекты, которым необходима поддержка речного флота. Енисейское речное пароходство — лидер грузоперевозок в Енисейском речном бассейне с самым мощным на реке флотом (более 400 судов различного назначения). В компании трудится более 2100 речников, в том числе свыше 1000 работников плавающего состава.