Красноярские речники потратили 374 млн рублей на очистку Енисея

Сейчас освидетельствование проходит теплоход «Сборщик-5». Ему меняют обшивку, ремонтируют движительно-рулевой комплекс и модернзируют само судно. Если раньше «Сборщик-5» только принимал с судов отходы и мусор, то теперь он будет заправлять суда топливом.