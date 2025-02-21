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Posted 21 февраля, 11:19

Published 21 февраля, 11:19

Modified 21 февраля, 11:21

Updated 21 февраля, 11:21

Красноярские речники потратили 374 млн рублей на очистку Енисея

Красноярские речники потратили 374 млн рублей на очистку Енисея

21 февраля 2025, 11:19
Фото: Енисейское пароходство.
Енисейское пароходство (входит в группу компаний «Норникеля») рассказало о природоохранных мероприятий в 2024 году. Компания потратила на их реализацию 374 миллиона рублей — это на 10% больше, чем в предыдущем году.

Главными направлениями природоохранной деятельности стали:

  • Содержание и эксплуатация судов природоохранного назначения,
  • Мониторинг качества поверхностных вод на участках судоходства,
  • Эксплуатация судовых систем, исключающая попадание загрязняющих веществ в воду,
  • Производственно-экологический контроль за состоянием воздуха,
  • Обучение сотрудников по программам обеспечения экологической безопасности.

Ежегодно в бассейнах рек Енисей и Ангара разворачивают специализированный флот, который предотвращает загрязнения водных объектов кораблями. Это пять судов-сборщиков, две очистные станции, два СКПО (судно комплексной переработки отходов), сливные бункер-базы и прочее.

В навигацию вспомогательный флот обеспечивает суда водой питьевого качества, собирает и транспортирует загрязняющие вещества с судов. В 2024 году завезли на суда 4,68 тысячи тонн питьевой воды, собрали 13,9 тысячи тонн сточных вод, 6,83 тысячи тонн нефтесодержащих, более 282 тонн мусора.

Также регулярно проводится текущий, средний и по мере надобности капитальный ремонт судов, а каждые пять лет — освидетельствование в соответствии с требованиями законодательства.

Сейчас освидетельствование проходит теплоход «Сборщик-5». Ему меняют обшивку, ремонтируют движительно-рулевой комплекс и модернзируют само судно. Если раньше «Сборщик-5» только принимал с судов отходы и мусор, то теперь он будет заправлять суда топливом.

Отметим, по Енисею перевозятся грузы для нужд предприятий металлургической, добывающей и энергетической отраслей, также в крае реализуются инвестиционные проекты, которым необходима поддержка речного флота. Енисейское речное пароходство — лидер грузоперевозок в Енисейском речном бассейне с самым мощным на реке флотом (более 400 судов различного назначения). В компании трудится более 2100 речников, в том числе свыше 1000 работников плавающего состава.

#Владислав Савончик
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