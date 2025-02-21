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Posted 21 февраля, 06:06

Published 21 февраля, 06:06

Modified 21 февраля, 06:35

Updated 21 февраля, 06:35

«Кто сюда поедет? Город задыхается»: красноярцы возмутились посту Котюкова о туризме

«Кто сюда поедет? Город задыхается»: красноярцы возмутились посту Котюкова о туризме

21 февраля 2025, 06:06
Фото: Михаил Котюков.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков написал 20 февраля в телеграм-канале, что провел штаб по развитию туризма в регионе. Под постом несколько пользователей оставили комментарии, что для развития туризма нужно решить вопрос с грязным воздухом.
«Очередной штаб по реализации национальных проектов посвятили развитию туризма в крае. Провожу их еженедельно, чтобы выстроить работу ведомств по каждому направлению.
Для реализации нацпроекта „Туризм и гостеприимство“ в крае сформировали детальный план по созданию номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», — написал Котюков.

Некоторые пользователи написали в комментариях, что сначала необходимо решить вопросы с воздухом в Красноярске, а затем заниматься туризмом.

«Какой туризм, кто сюда поедет, город задыхается, с каждым годом все хуже и хуже, подумываем уезжать. Не жалеете своих граждан».
«Для того чтобы туристы поехали, должна быть экология в Красноярске нормальной. Сейчас в воздухе виден смог, „белесая дымка“ на расстоянии 10 метров. Пахнет химикатами и гарью, окна открыть в Железнодорожном районе невозможно, на улицы выйти тоже. Когда же мы сможем дышать чистым воздухом? Ведь то, что сейчас есть в воздухе, вредит здоровью детей и взрослых».
«Вы не боитесь отпугнуть туристов качеством нашего воздуха? Или „черное небо“ решили сделать фишкой нашего города? Режим НМУ не выключается вообще».
«В городе дышать нечем который день уже. Студгородок — из дома не выйти, в Березовой роще — только смог. Какой туризм может быть (((».

Нескольким пользователям ответил представитель минэкологии, заявив, что дело в безветрии.

«В настоящее время в Красноярске действует режим НМУ. При таких погодных условиях (безветрие) рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе затруднено. По данным синоптиков, режим будет действовать до 00.00 22 февраля. Инспекторы экологического надзора министерства и передвижная эколаборатория работают круглосуточно в усиленном режиме. С начала действия режима все предприятия обязаны приступить к мероприятиям по снижению выбросов в атмосферный воздух».

Режим НМУ в Красноярске ввели вечером 18 февраля на двое суток. 20 февраля его продлили до 22 февраля. В соцсетях красноярцы жалуются на смог. Некоторые не верят в эффективность мер, которые действуют во время НМУ

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#Владислав Савончик#Экология#Красноярск#Туризм#Воздух#НМУ#Котюков#Минэкология#Смог
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