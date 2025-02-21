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Posted 21 февраля, 11:32

Published 21 февраля, 11:32

Modified 21 февраля, 11:35

Updated 21 февраля, 11:35

Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

21 февраля 2025, 11:32
Один из крупнейших федеральных рекламных операторов МАЕР стал владельцем холдинга 1MI («ПремьерМедиаИнвест»).

В компании заявляют, что это объединение «позволит вывести на рынок медиапроекты принципиально нового качества и масштаба».

«Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий. Оба холдинга — и уличной рекламы, и интернет-порталов — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему. Кроме того, МАЕР выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникального продукта», — заявил совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Майор заявил, что медиахолдинг МАЕР не будет влиять на редакционную политику входящих в холдинг 1MI изданий, а «работа редакций будет продолжаться в штатном режиме».

#Владислав Савончик
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