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Posted 21 февраля, 06:42

Published 21 февраля, 06:42

Modified 21 февраля, 07:05

Updated 21 февраля, 07:05

Министр экологии заявил, что Красноярск стал «чище», а загрязнения «не критичны»

Министр экологии заявил, что Красноярск стал «чище». Сравнили его слова с фото города

21 февраля 2025, 06:42
Фото: соцсети.

Министр экологии заявил, что Красноярск стал «чище», а загрязнения «не критичны»

Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин в последние дни сделал несколько заявлений о ситуации с качеством воздуха в Красноярске и других городах края. Вот что он сказал.

Красноярск накрыл густой смог еще в прошлую субботу, 15 февраля. После этого горожане несколько дней подряд жаловались на грязный воздух. Режим НМУ ввели с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля.

Однако 18 февраля смог не исчез — Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе снова ввели вечером 18 февраля — до 19:00 20 февраля. 20 февраля режим снова продлили: еще на двое суток, до 00:00 22 февраля.

19 февраля министр посетил «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды». Он написал в своем телеграм-канале, что там ничего «критичного не увидел».

«Заехал и посмотрел, что реально происходит на постах наблюдения в Красноярске в период НМУ. Ничего критичного я не увидел. Разовых превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на постах не зафиксировано, но зафиксированы превышения среднесуточных значений», — заявил Часовитин.

Красноярск выглядел в тот день вот так:

Фото: prmira.ru

А такую ситуацию 19 февраля фиксировали датчики проекта Nebo.Live:

Фото: nebo.live

Жители не согласились с министром. Вот какие комментарии они оставляли под его постом:

«На Лебедевой даже небо серое, воняет углем. Датчики общественников красные. При всем уважении, но показанный на картинке мониторинг — это ерунда какая-то, что уж совсем-то».
«Ура, воздух чистый — проверено датчиками, а то, что жителям нечем дышать, вонь и смог — это кажется. Какие бессовестные люди, вон же все проверено, а они не верят».
Фото: соцсети
«Как это ничего критичного наш министр экологии не увидел? А критичное на лицо! Да услышьте вы уже людей: пожилые, люди в возрасте, да и просто здоровые люди в период НМУ задыхаются! Першение, слезотечение, головная боль — все это при выходе на улицу, а на сайте минэкологии —зелёные листочки».
Фото: соцсети
«Ужасно! Дышать нечем. А нам говорят, что все в пределах нормы. Даже в Академгородке воняет. Такого не было! У вас, что совести совсем нет? Отчитываетесь для галочки и пыль в глаза пускаете».

20 февраля на сайте правительства края появилась новость о том, что минэкологии выявило два предприятия, загрязняющие воздух в НМУ, из пяти проверенных.

В конце приводится цитата Часовитина, который рассказал о ситуации с качеством воздуха в целом — министр отметил, что «показатели не критичны для здоровья населения».

«Сегодня среднесуточные значения превысили предельно допустимую концентрацию в Покровке, в Березовке, в Кировском и Свердловском районах. Также разовая концентрация выше нормы зарегистрирована на постах в Минусинске и Ачинске. Однако эти показатели не критичны для здоровья населения», — сказал Часовитин.
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Вот как город выглядел 20 февраля, и что фиксировали датчики проекта Nebo.Live:

Фото: prmira.ru

21 февраля политолог Алексей Аксютенко выложил видео, на котором министр экологии Владимир Часовитин во время заседания комитета в краевом заксобрании заявил:

«Мне кажется, что Красноярск стал намного чище».
Видео: t.me/aksutenko.
  • В соцсетях красноярцы активно жалуются на смог и сегодня, 21 февраля. Некоторые не верят в эффективность мер, которые действуют во время НМУ.
  • Ранее доцент кафедры экологии и природопользования КрасГАУ Ирина Коротченко объяснила, чем опасны вещества, которыми дышат красноярцы во время НМУ.
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