Министр экологии заявил, что Красноярск стал «чище». Сравнили его слова с фото города

Однако 18 февраля смог не исчез — Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе снова ввели вечером 18 февраля — до 19:00 20 февраля. 20 февраля режим снова продлили: еще на двое суток, до 00:00 22 февраля.