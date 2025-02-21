На Форуме будущих технологий показали высокотехнологичные разработки со всей РФ

Posted 21 февраля, 16:01
Published 21 февраля, 16:01
Modified 21 февраля, 16:01
Updated 21 февраля, 16:01
Для посетителей экспозиции на выставке работают стенды с продукцией высокотехнологичных предприятий и стартапов со всей России: их представляют крупнейшие корпорации, специализирующиеся на развитии наукоемких производств. Медиахолдинг 1MI выступает в качестве информационного партнера мероприятия. Об этом сообщает NewsNN.
По мнению вице-премьера, сотрудничество представителей научного сообщества, деловых кругов и государства имеет особое значение для достижения технологического лидерства России — национальной цели, заявленной российским лидером Путиным. Выставку Форума будущих технологий можно считать территорией, где для ознакомления собраны лучшие образцы подобного взаимодействия: среди них десятки новейших отечественных разработок, которые уже внедрены в промышленное производство и доказали весомый потенциал для экспорта, подчеркнул вице-премьер.
Так, Минпромторг России на форуме выступил с национальным проектом «Новые материалы и химия». Гостей стенда ведомства пригласили изучить разработки и образцы, которые демонстрируют достижения в четырех направлениях национального проекта: это химия, биотехнологии, композиты и редкоземельные металлы. Среди экспонатов — абсорбирующая углеродная повязка для заживления открытых ран и ожогов, синтетические протезы кровеносных сосудов, предназначенные для замещения критически пораженных участков артерий при атеросклерозе, аневризме, тромбозах; полимерные материалы для производства костнозамещающих продуктов, по свойствам схожие с костной тканью человека; образцы сырьевой биомассы, получаемые из лекарственных растений без негативного воздействия на природу; передовые удобрения; композитные материалы на базе углеволокна и термопластиков, созданные для применения в авиации, в конструировании БПЛА, автомобилестроении, а также изделия из редких и редкоземельных металлов, используемые при выпуске высокотехнологичной продукции, и еще многое другое.
Дмитрий Чернышенко обозначил актуальность защиты Россией собственного суверенитета, в том числе и по части добычи полезных ископаемых, требующихся в промышленности, а также указал на важность формирования направления и инвестиций в науку: в сфере обработки этих материалов и внедрения новых технологий на их основе.
НИЦ «Курчатовский институт» представил на форуме авиационные детали, созданные по аддитивным технологиям, полимерные материалы для медицинских нужд, жаропрочные материалы для двигателестроения, специальные холодостойкие стали, покрытия для арктического применения и другие разработки.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что в обстановке стремительных перемен, зафиксированных в мировой экономике и в области технологического прогресса, такие мероприятия, как Форум будущих технологий, создают территорию для обмена компетенциями, опытом и инновациями. Он также напомнил: Москва активно способствует проведению исследований и созданию разработок в сфере новых материалов.