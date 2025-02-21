На Форуме будущих технологий показали высокотехнологичные разработки со всей РФ

Так, Минпромторг России на форуме выступил с национальным проектом «Новые материалы и химия». Гостей стенда ведомства пригласили изучить разработки и образцы, которые демонстрируют достижения в четырех направлениях национального проекта: это химия, биотехнологии, композиты и редкоземельные металлы. Среди экспонатов — абсорбирующая углеродная повязка для заживления открытых ран и ожогов, синтетические протезы кровеносных сосудов, предназначенные для замещения критически пораженных участков артерий при атеросклерозе, аневризме, тромбозах; полимерные материалы для производства костнозамещающих продуктов, по свойствам схожие с костной тканью человека; образцы сырьевой биомассы, получаемые из лекарственных растений без негативного воздействия на природу; передовые удобрения; композитные материалы на базе углеволокна и термопластиков, созданные для применения в авиации, в конструировании БПЛА, автомобилестроении, а также изделия из редких и редкоземельных металлов, используемые при выпуске высокотехнологичной продукции, и еще многое другое.