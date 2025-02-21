Один из крупнейших золотодобытчиков построит в крае обогатительную фабрику

Posted 21 февраля, 02:50
Published 21 февраля, 02:50
Modified 21 февраля, 07:17
Updated 21 февраля, 07:17
Ведугинское месторождение впервые обнаружили в 1977 году. Компания «Полиметалл» владеет 49,99% в уставном капитале месторождения.
По оценкам на февраль 2023 года, в месторождении хранилось 31,87 млн тонн руды со средним содержанием золота 3,9 грамма на тонну.
Как сообщили в корпорации развития Енисейской Сибири, строительством фабрики занимается горнорудная компания «Амикан», входящая в структуру «Полиметалла».
На данный момент в отделении измельчения фабрики заливают фундаменты для трех будущих мельниц. В конце февраля строители начнут устанавливать оборудование.
Предполагается, что обогатительная фабрика начнет работать в 2026 году. Она будет рассчитана на переработку 2,2 млн тонн руды в год.
В корпорации развития заявили, что запуск производства позволит создать 700 новых рабочих мест.
По данным сервиса «Спарк», ООО ГРК «Амикан» зарегистрировано в Красноярске в 2002 году. В 2023 году выручка компании составила 882,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 44,7 миллиона рублей.
У компании два совладельца: АО «Парус МСК» принадлежит 50,01% уставного капитала, АО «Полиметалл» — 49,99%.
АО «Парус МСК» занимается управлением активами и вложением в ценные бумаги.
АО «Полиметалл» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 1998 году. В 2023 году чистая прибыль компании составила 114,8 миллиарда рублей.
Компания владеет предприятиями, которые находятся в Якутии, Хабаровском крае, Свердловской и Магаданской областях, Башкортостане и Карелии.