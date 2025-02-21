Промбазу беглого экс-депутата Гольдмана выставили на торги за 58 миллионов

Posted 21 февраля, 07:11
Published 21 февраля, 07:11
Modified 21 февраля, 09:38
Updated 21 февраля, 09:38
Информация об этом появилась в реестре сведений о банкротстве. Начальная цена — 58,2 миллиона рублей, шаг аукциона на повышение — 5% от начальной суммы. Прием заявок на участие в аукционе завершится 31 марта, сам аукцион состоится 4 апреля.
В состав единого лота входят 16 позиций, среди них: земельный участок в два гектара, здания и сооружения. Часть лота заложено в пользу «Сбербанка».
Ранее это имущество оценили в 160,6 миллиона рублей. Тогда в описи значилось на один объект больше — был причал. Земельный участок оценивали в 31,9 миллиона, самое дорогое здание на нем — в 18,8 миллиона. Дополнительный, 18-й пункт — неотделимые улучшения базы, которые, по данным бухгалтерского учета, оценили в 229,8 миллиона рублей.
В 2022 году эту базу продавали за 150 миллионов рублей. Помимо вышеперечисленного, там значилась вертолетная площадка, а площадь территории составляла 3,15 гектара.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.
В МВД сообщали, что к ним поступило около 1,5 тысячи заявлений от пайщиков, всех их признали потерпевшими по делу и гражданскими истцами. Общая сумма причиненного ущерба — больше 2 миллиардов рублей. На имущество компаний УК «Голдман Групп», которое оценивается в 4 млрд рублей, наложен арест.