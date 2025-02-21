Промбазу беглого экс-депутата Гольдмана выставили на торги за 58 миллионов

Ранее это имущество оценили в 160,6 миллиона рублей. Тогда в описи значилось на один объект больше — был причал. Земельный участок оценивали в 31,9 миллиона, самое дорогое здание на нем — в 18,8 миллиона. Дополнительный, 18-й пункт — неотделимые улучшения базы, которые, по данным бухгалтерского учета, оценили в 229,8 миллиона рублей.