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Posted 21 февраля, 07:11

Published 21 февраля, 07:11

Modified 21 февраля, 09:38

Updated 21 февраля, 09:38

Промбазу беглого экс-депутата Гольдмана выставили на торги за 58 миллионов

Промбазу беглого экс-депутата Гольдмана выставили на торги за 58 миллионов

21 февраля 2025, 07:11
Фото: «Деловой Красноярск».
Базу «Голдман Групп» на улице Семена Давыдова, 66 бывшего депутата заксобрания Красноярского края и бизнесмена-агрария Романа Гольдмана выставили на торги.

Информация об этом появилась в реестре сведений о банкротстве. Начальная цена — 58,2 миллиона рублей, шаг аукциона на повышение — 5% от начальной суммы. Прием заявок на участие в аукционе завершится 31 марта, сам аукцион состоится 4 апреля.

В состав единого лота входят 16 позиций, среди них: земельный участок в два гектара, здания и сооружения. Часть лота заложено в пользу «Сбербанка».

Ранее это имущество оценили в 160,6 миллиона рублей. Тогда в описи значилось на один объект больше — был причал. Земельный участок оценивали в 31,9 миллиона, самое дорогое здание на нем — в 18,8 миллиона. Дополнительный, 18-й пункт — неотделимые улучшения базы, которые, по данным бухгалтерского учета, оценили в 229,8 миллиона рублей.

В 2022 году эту базу продавали за 150 миллионов рублей. Помимо вышеперечисленного, там значилась вертолетная площадка, а площадь территории составляла 3,15 гектара.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.

В МВД сообщали, что к ним поступило около 1,5 тысячи заявлений от пайщиков, всех их признали потерпевшими по делу и гражданскими истцами. Общая сумма причиненного ущерба — больше 2 миллиардов рублей. На имущество компаний УК «Голдман Групп», которое оценивается в 4 млрд рублей, наложен арест.

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#Владислав Савончик
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