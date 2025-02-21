Сбер помог сибирякам защитить от мошенников более 200 млн рублей

Posted 21 февраля, 09:28
Published 21 февраля, 09:28
Modified 21 февраля, 09:30
Updated 21 февраля, 09:30
Объём сохранённых средств за год вырос в 1,5 раза по сравнению с 2023-м, когда система была запущена. Эксперты отмечают увеличение активности злоумышленников по всей стране. Наиболее распространёнными схемами остаются:
Имитация звонков от имени руководителей, сотрудников Центробанка или силовых структур.
Рассылка поддельных уведомлений через фальшивые страницы «Госуслуг».
Фиктивные предложения о работе с последующим требованием проверить банковский счёт через демонстрацию экрана приложения.
Конечная цель таких атак — получить доступ к персональным данным или убедить жертву самостоятельно перевести деньги мошенникам.
«Защита средств клиентов от посягательств со стороны мошенников — безусловный приоритет для нас. Мы постоянно стремимся быть на шаг впереди, внедряя новейшие технологические решения, включая технологии искусственного интеллекта. Однако и сегодня важнейшим фактором безопасности остается осторожность и бдительность самих сибиряков. Распознать уловки мошенников поможет открытая библиотека знаний по кибербезопасности „Кибрарий“. Здесь есть четкий алгоритм действий и ответы на вопросы — как понять, что аккаунт взломали, чем это грозит и что делать», — отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.