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Posted 21 февраля, 09:28

Published 21 февраля, 09:28

Modified 21 февраля, 09:30

Updated 21 февраля, 09:30

Сбер помог сибирякам защитить от мошенников более 200 млн рублей

Сбер помог сибирякам защитить от мошенников более 200 млн рублей

21 февраля 2025, 09:28
Фото: Сбер.
Реклама. ПАО Сбербанк. erid: 2W5zFHNXZLt
В 2024 году и первом месяце 2025-го Сберу удалось защитить от мошенников более 200 млн рублей, принадлежащих жителям Сибирского региона. Это стало возможным благодаря сочетанию автоматических антифрод-систем банка и оперативной работы сотрудников специализированного подразделения. Объём сохранённых

Объём сохранённых средств за год вырос в 1,5 раза по сравнению с 2023-м, когда система была запущена. Эксперты отмечают увеличение активности злоумышленников по всей стране. Наиболее распространёнными схемами остаются:

  • Имитация звонков от имени руководителей, сотрудников Центробанка или силовых структур.

  • Рассылка поддельных уведомлений через фальшивые страницы «Госуслуг».

  • Фиктивные предложения о работе с последующим требованием проверить банковский счёт через демонстрацию экрана приложения.

Конечная цель таких атак — получить доступ к персональным данным или убедить жертву самостоятельно перевести деньги мошенникам.

«Защита средств клиентов от посягательств со стороны мошенников — безусловный приоритет для нас. Мы постоянно стремимся быть на шаг впереди, внедряя новейшие технологические решения, включая технологии искусственного интеллекта. Однако и сегодня важнейшим фактором безопасности остается осторожность и бдительность самих сибиряков. Распознать уловки мошенников поможет открытая библиотека знаний по кибербезопасности „Кибрарий“. Здесь есть четкий алгоритм действий и ответы на вопросы — как понять, что аккаунт взломали, чем это грозит и что делать», — отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.
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