Сколько нужно зарабатывать семье в Красноярске, чтобы жить комфортно?

Posted 21 февраля, 13:33
Published 21 февраля, 13:33
Modified 22 февраля, 01:04
Updated 22 февраля, 01:04
В качестве примера для всех расчетов и опросов мы взяли семью, в которой есть родители и один ребенок.
Для определения этого показателя возьмем за основу прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. Его размер определяют власти.
Ранее прожиточный минимум зависел от стоимости условной потребительской корзины, в которую входили продовольственные и непродовольственные товары и оплата услуг. С 2021 года показатель рассчитывается как 44,2% от медианной зарплаты.
Прожиточный минимум рассчитывается отдельно для взрослого и ребенка и отличается в регионах РФ.
По данным Красноярскстата, прожиточный минимум в центральных и южных районах края, куда относится и Красноярск, на 2025 год для трудоспособного населения составляет 20 302 рубля, для детей — 18 066 рублей.
Получается, что для семьи из двух взрослых и одного ребенка минимальным доходом будет сумма в размере 58 670 рублей.
«ПМ» провел опрос о том, сколько нужно денег в месяц семье для комфортной жизни в Красноярске, в двух группах во «ВКонтакте» — «Проспект Мира» и «Я люблю Красноярск».
В группе «Проспект Мира» большинство голосов, 36,5% (200 голосов), ушло сумме от 150 до 200 тысяч в месяц. Еще 25% (137 голосов) считают, что семье нужно от 200 до 300 тысяч в месяц. Сумму от 100 до 150 тысяч приемлемой считают 21,17% (116 голосов). Вот за какие еще суммы голосовали красноярцы:
В группе «Я люблю Красноярск» голоса распределились похожим образом: 43,3% (42 голоса) считают, что комфортной будет сумма в 150-200 тысяч, еще 22,68% (22) отдали голос за сумму в 100-150 тысяч.
200-300 тысяч посчитали оптимальной суммой 14,43% (14), а сумму от 300 тысяч рублей выбрали 12,37% (12). Для 7,22% (7) комфортной будет заработок в 80-90 тысяч, а вот варианты около 50 тысяч и 60-70 тысяч не выбрал никто.
Свои ответы жители аргументировали в комментариях. Некоторые написали, что все зависит от того, нужно ли семье платить за съем или ипотеку или у них уже есть жилье.
«Если есть своё жильё, то 200 тысяч — нормально, если нету, то 300+ тысяч рублей».
Другие просто обосновывали, на что уходят такие суммы.
«Тысяч 400-500. Здоровое питание, бытовая техника, досуг / спорт/ кружкИ, медобслуживание, ЖКХ».
«300. Кружки стоят от 3 до 7 тысяч, по три кружка на двух детей, сами посчитайте, сколько уходит. Еще детей из Сибири надо обязательно возить на море от черного неба, тоже считайте. Медицина по ОМС отвратительная и недоступная, чтобы лечить и обследовать детей — тоже бюджет немаленький. Это только минимум, на что надо».
«Всегда было ~1000$ в месяц на члена семьи, соответственно 300 тысяч нужно. Если еще копить-откладывать-вкладывать на крупные покупки, пенсию и тому подобное, то еще +50-100 тысяч. Речь идет про комфортную жизнь, выжить можно и тысяч на 15 на человека».
Однако были и те, кто говорил о меньших тратах.
«Что за чикконе голосовали 200+ тысяч? Тут весь вопрос в том, что считать „комфортной жизнью“. По собственному опыту скажу, что 80-100 тысяч на двух взрослых и двоих детей хватает вполне (ипотека 30 тысяч)».
Вот основные категории трат для семьи, которые мы возьмем для расчета: жилье, еда, услуги ЖКХ и интернет, медицина, одежда и обувь, образование ребенка и кружки, развлечения: кафе, рестораны, кино, мероприятия.
Аренда двухкомнатной квартиры, по данным Яндекс Недвижимости, в Красноярске обойдется от 21 до 100 тысяч рублей, трехкомнатной — от 27 до 140 тысяч рублей. В среднем снять квартиру можно за 50 000 рублей.
В среднем семья в Красноярском крае платит за услуги ЖКХ 6704 рубля, следует из рейтинга агентства РИА Новости. Для подсчеты мы взяли сумму в 7 000 рублей.
Отметим, что в рейтинге используются данные за 2023 год — данных за 2024 пока нет, но можно сказать, что траты точно уже стали больше: ранее мы писали, как выросли в цене услуги ЖКХ в крае в 2025 году.
Сами красноярцы отмечают, что их счета довольно разные: от 3500 до 10000 рублей: все зависит от количества прописанных в квартире людей, индивидуального потребления и температуры за окном. Поэтому для расчета мы и решили взять среднюю сумму в 7 000 рублей.
Минимальный набор продуктов в Красноярском крае в 2024 году оценивался в 6 840 рублей на человека в месяц. Для семьи из трех человек это составляет около 20 520 рублей в месяц.
6100 рублей в среднем тратят россияне на платную медицину в месяц — исследований по Красноярску и краю, мы не нашли, поэтому возьмем эту цифру: итого 18 300 рублей на семью.
По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2024 году один житель Красноярска тратил 1076 рублей в среднем в месяц на кафе, 3233 рубля в 2024 году — на отдых, спорт и мероприятия. Получается, на троих эта сумма составляет 12 927 рублей.
Рассчитать сумму на образование детей сложно: тут много индивидуальных особенностей. Стоимость занятий в коммерческих учреждениях варьируется от 350 до 1200 рублей за одно занятие. Предположим, ребенок дважды в неделю посещает по две разных секции: в месяц получается около 16 занятий. Если они в среднем стоят по 1000 рублей, то выходит 16 000 рублей.
Сложно определить сумму трат на одежду и обувь. В 2024 году средний чек на эти траты в России достиг 2 536 рублей за покупку. Если каждый член семьи купит себе по две вещи в месяц, получится 15 216 рублей.
По этим подсчетам, семье из двух взрослых и ребенка должно хватать для комфортной жизни около 139 963 рублей.
При этом, по данным статистиков, минимальная сумма для жизни будет составлять 58 670 рублей. А сами красноярцы чаще всего называют комфортной сумму в 150-200 тысяч рублей в месяц.