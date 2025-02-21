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Posted 21 февраля, 13:33

Published 21 февраля, 13:33

Modified 22 февраля, 01:04

Updated 22 февраля, 01:04

Сколько нужно зарабатывать семье в Красноярске, чтобы жить комфортно?

Сколько нужно зарабатывать семье в Красноярске, чтобы жить комфортно?

21 февраля 2025, 13:33
Фото: www.freepik.com.
Универсальной суммы, которой будет достаточно каждой семье, нет. Но «Проспект Мира» решил подсчитать приблизительную сумму, которая требуется для жизни в Красноярске: мы посмотрели статистику и спросили жителей.

В качестве примера для всех расчетов и опросов мы взяли семью, в которой есть родители и один ребенок.

Сколько нужно семье в Красноярске: что говорит статистика?

Для определения этого показателя возьмем за основу прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. Его размер определяют власти.

Ранее прожиточный минимум зависел от стоимости условной потребительской корзины, в которую входили продовольственные и непродовольственные товары и оплата услуг. С 2021 года показатель рассчитывается как 44,2% от медианной зарплаты.

Прожиточный минимум рассчитывается отдельно для взрослого и ребенка и отличается в регионах РФ.

По данным Красноярскстата, прожиточный минимум в центральных и южных районах края, куда относится и Красноярск, на 2025 год для трудоспособного населения составляет 20 302 рубля, для детей — 18 066 рублей.

Получается, что для семьи из двух взрослых и одного ребенка минимальным доходом будет сумма в размере 58 670 рублей.

20 302 рубля — прожиточный минимум для трудоспособных жителей Красноярска
20 302 рубля — прожиточный минимум для трудоспособных жителей Красноярска. Фото: www.freepik.com

Сколько нужно семье в Красноярске: мнение жителей

«ПМ» провел опрос о том, сколько нужно денег в месяц семье для комфортной жизни в Красноярске, в двух группах во «ВКонтакте» — «Проспект Мира» и «Я люблю Красноярск».

В группе «Проспект Мира» большинство голосов, 36,5% (200 голосов), ушло сумме от 150 до 200 тысяч в месяц. Еще 25% (137 голосов) считают, что семье нужно от 200 до 300 тысяч в месяц. Сумму от 100 до 150 тысяч приемлемой считают 21,17% (116 голосов). Вот за какие еще суммы голосовали красноярцы:

  • от 300 тысяч рублей — 10,95% или 60 голосов;
  • 80-90 тысяч рублей — 4,56% или 25 голосов;
  • 60-70 тысяч рублей — 1,64% или 9 голосов;
  • около 50 тысяч рублей — 0,18% или всего 1 голос.
Фото: prmira.ru

В группе «Я люблю Красноярск» голоса распределились похожим образом: 43,3% (42 голоса) считают, что комфортной будет сумма в 150-200 тысяч, еще 22,68% (22) отдали голос за сумму в 100-150 тысяч.

200-300 тысяч посчитали оптимальной суммой 14,43% (14), а сумму от 300 тысяч рублей выбрали 12,37% (12). Для 7,22% (7) комфортной будет заработок в 80-90 тысяч, а вот варианты около 50 тысяч и 60-70 тысяч не выбрал никто.

Фото: prmira.ru

Свои ответы жители аргументировали в комментариях. Некоторые написали, что все зависит от того, нужно ли семье платить за съем или ипотеку или у них уже есть жилье.

«Если есть своё жильё, то 200 тысяч — нормально, если нету, то 300+ тысяч рублей».

Другие просто обосновывали, на что уходят такие суммы.

«Тысяч 400-500. Здоровое питание, бытовая техника, досуг / спорт/ кружкИ, медобслуживание, ЖКХ».
«300. Кружки стоят от 3 до 7 тысяч, по три кружка на двух детей, сами посчитайте, сколько уходит. Еще детей из Сибири надо обязательно возить на море от черного неба, тоже считайте. Медицина по ОМС отвратительная и недоступная, чтобы лечить и обследовать детей — тоже бюджет немаленький. Это только минимум, на что надо».
«Всегда было ~1000$ в месяц на члена семьи, соответственно 300 тысяч нужно. Если еще копить-откладывать-вкладывать на крупные покупки, пенсию и тому подобное, то еще +50-100 тысяч. Речь идет про комфортную жизнь, выжить можно и тысяч на 15 на человека».

Однако были и те, кто говорил о меньших тратах.

«Что за чикконе голосовали 200+ тысяч? Тут весь вопрос в том, что считать „комфортной жизнью“. По собственному опыту скажу, что 80-100 тысяч на двух взрослых и двоих детей хватает вполне (ипотека 30 тысяч)».

Давайте попробуем посчитать…

Вот основные категории трат для семьи, которые мы возьмем для расчета: жилье, еда, услуги ЖКХ и интернет, медицина, одежда и обувь, образование ребенка и кружки, развлечения: кафе, рестораны, кино, мероприятия.

Аренда двухкомнатной квартиры, по данным Яндекс Недвижимости, в Красноярске обойдется от 21 до 100 тысяч рублей, трехкомнатной — от 27 до 140 тысяч рублей. В среднем снять квартиру можно за 50 000 рублей.

В среднем семья в Красноярском крае платит за услуги ЖКХ 6704 рубля, следует из рейтинга агентства РИА Новости. Для подсчеты мы взяли сумму в 7 000 рублей.

Отметим, что в рейтинге используются данные за 2023 год — данных за 2024 пока нет, но можно сказать, что траты точно уже стали больше: ранее мы писали, как выросли в цене услуги ЖКХ в крае в 2025 году.

Сами красноярцы отмечают, что их счета довольно разные: от 3500 до 10000 рублей: все зависит от количества прописанных в квартире людей, индивидуального потребления и температуры за окном. Поэтому для расчета мы и решили взять среднюю сумму в 7 000 рублей.

Минимальный набор продуктов в Красноярском крае в 2024 году оценивался в 6 840 рублей на человека в месяц. Для семьи из трех человек это составляет около 20 520 рублей в месяц.

20 520 рублей в месяц — это самый минимум расходов на еду
20 520 рублей в месяц — это самый минимум расходов на еду. Фото: 1MI

6100 рублей в среднем тратят россияне на платную медицину в месяц — исследований по Красноярску и краю, мы не нашли, поэтому возьмем эту цифру: итого 18 300 рублей на семью.

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2024 году один житель Красноярска тратил 1076 рублей в среднем в месяц на кафе, 3233 рубля в 2024 году — на отдых, спорт и мероприятия. Получается, на троих эта сумма составляет 12 927 рублей.

Рассчитать сумму на образование детей сложно: тут много индивидуальных особенностей. Стоимость занятий в коммерческих учреждениях варьируется от 350 до 1200 рублей за одно занятие. Предположим, ребенок дважды в неделю посещает по две разных секции: в месяц получается около 16 занятий. Если они в среднем стоят по 1000 рублей, то выходит 16 000 рублей.

Сложно определить сумму трат на одежду и обувь. В 2024 году средний чек на эти траты в России достиг 2 536 рублей за покупку. Если каждый член семьи купит себе по две вещи в месяц, получится 15 216 рублей.

2 536 рублей — это средний чек за одну покупку в магазине одежды
2 536 рублей — это средний чек за одну покупку в магазине одежды. Фото: 1MI

По этим подсчетам, семье из двух взрослых и ребенка должно хватать для комфортной жизни около 139 963 рублей.

При этом, по данным статистиков, минимальная сумма для жизни будет составлять 58 670 рублей. А сами красноярцы чаще всего называют комфортной сумму в 150-200 тысяч рублей в месяц.

  • До этого аналитики заявили, что почти каждый четвертый житель Красноярского края зарабатывает больше 100 тысяч рублей.
  • Тут мы рассказывали о том, что почти 40% красноярцев не хватает зарплаты на основные нужды.
А вы как считаете? Какая сумма для семьи будет комфортной?
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