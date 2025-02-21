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Posted 21 февраля, 01:41

Published 21 февраля, 01:41

Modified 21 февраля, 07:20

Updated 21 февраля, 07:20

Красноярцев ждут теплые и снежные выходные

Снежные и теплые выходные ожидаются в Красноярске. Вот прогноз

21 февраля 2025, 01:41
Фото: prmira.ru.

Красноярцев ждут теплые и снежные выходные

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 22 и 23 февраля.

По информации gismeteo, в субботу, 22 февраля, в утренние часы будет около -8. Днем в городе потеплеет до -2 градусов, к вечеру столбик термометра опустится до -6 градусов. В дневное и вечернее время будет идти небольшой снег.

В ночь на воскресенье в Красноярске похолодает до -11. Утром температура воздуха составит -12 градусов. В дневные часы ожидается около -5 градусов. Вечером похолодает до -10.

Фото: gismeteo.ru

В выходные в городе ветер будет слабый. Его скорость составит около 2-4 м/с. В воскресенье вечером порывы усилятся до 5 м/с.

  • Ранее мы посмотрели, какая погода ждет Красноярск в марте. Тут подробный прогноз.
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