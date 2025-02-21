Снежные и теплые выходные ожидаются в Красноярске. Вот прогноз

Posted 21 февраля, 01:41
Published 21 февраля, 01:41
Modified 21 февраля, 07:20
Updated 21 февраля, 07:20
По информации gismeteo, в субботу, 22 февраля, в утренние часы будет около -8. Днем в городе потеплеет до -2 градусов, к вечеру столбик термометра опустится до -6 градусов. В дневное и вечернее время будет идти небольшой снег.
В ночь на воскресенье в Красноярске похолодает до -11. Утром температура воздуха составит -12 градусов. В дневные часы ожидается около -5 градусов. Вечером похолодает до -10.
В выходные в городе ветер будет слабый. Его скорость составит около 2-4 м/с. В воскресенье вечером порывы усилятся до 5 м/с.