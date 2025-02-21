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Posted 21 февраля, 08:28

Published 21 февраля, 08:28

Modified 21 февраля, 09:35

Updated 21 февраля, 09:35

Сыроеды пытались оспорить приговор за смерть двухлетней дочери

Сыроеды пытались оспорить приговор за смерть двухлетней дочери

21 февраля 2025, 08:28
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске в июле 2024 года суд приговорил родителей-сыроедов, у которых от коронавируса погибла двухлетняя дочь, к 11 месяцам исправительных работ. Экс-супруги попытались обжаловать приговор.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2023 года. По версии СК, дочь Жителевых заболела коронавирусом, однако родители не обращались за медпомощью и лечили девочку сами. Вскоре девочка умерла.

Следком уверял, что родители недостаточно и несвоевременно кормили ребенка — из её рациона исключили продукты животного происхождения, она питалась лишь смузи, легкими овощными супами, кашами и фруктами. Поэтому у девочки развились хроническое расстройство питания и анемия.

Сейчас супруги развелись. Суд не стал ограничивать их в родительских прав. У них есть еще две дочери четырех и семи лет, они живут с матерью.

В июле 2024 года суд признал родителей виновными в оставлении в опасности (статья 125 УК РФ) и неисполнении родительских обязанностей, соединенном с жестоким обращением (статьи 156 УК РФ). Экс-супругам назначили 11 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

Сторона защиты с решением не согласилась и обжаловала его. Супруги просили оправдать их: они заявляли, что достаточно ухаживали за дочерью, а умерла она «из-за генетического заболевания».

В итоге суд второй инстанции признал смягчающим обстоятельством наличие детей у осужденных, а доводы жалобы отклонил. Приговор вступил в законную силу.

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