Сыроеды пытались оспорить приговор за смерть двухлетней дочери

Posted 21 февраля, 08:28
Published 21 февраля, 08:28
Modified 21 февраля, 09:35
Updated 21 февраля, 09:35
Напомним, трагедия произошла в апреле 2023 года. По версии СК, дочь Жителевых заболела коронавирусом, однако родители не обращались за медпомощью и лечили девочку сами. Вскоре девочка умерла.
Следком уверял, что родители недостаточно и несвоевременно кормили ребенка — из её рациона исключили продукты животного происхождения, она питалась лишь смузи, легкими овощными супами, кашами и фруктами. Поэтому у девочки развились хроническое расстройство питания и анемия.
Сейчас супруги развелись. Суд не стал ограничивать их в родительских прав. У них есть еще две дочери четырех и семи лет, они живут с матерью.
В июле 2024 года суд признал родителей виновными в оставлении в опасности (статья 125 УК РФ) и неисполнении родительских обязанностей, соединенном с жестоким обращением (статьи 156 УК РФ). Экс-супругам назначили 11 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.
Сторона защиты с решением не согласилась и обжаловала его. Супруги просили оправдать их: они заявляли, что достаточно ухаживали за дочерью, а умерла она «из-за генетического заболевания».
В итоге суд второй инстанции признал смягчающим обстоятельством наличие детей у осужденных, а доводы жалобы отклонил. Приговор вступил в законную силу.