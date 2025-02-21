В Иркутске спустя 15 лет задержали убийцу красноярки. Его нашли по ДНК

По версии следствия, он изнасиловал девушку и убил ее, после чего скрылся. Другие подробности дела пока не раскрываются, так как подозреваемый не сознается в преступлении. Против него возбудили уголовное дело за убийство (пункт «к» части 2 статьи 105 УК РФ).