В Иркутске спустя 15 лет задержали убийцу красноярки. Его нашли по ДНК

Posted 21 февраля, 04:33
Published 21 февраля, 04:33
Modified 21 февраля, 07:13
Updated 21 февраля, 07:13
Как сообщили в СК, убитую 27-летнюю девушку нашли 27 мая 2009 года на склоне горы в 300 метрах от карьера цементного завода в Свердловском районе Красноярска. Тогда найти убийцу не удалось, поэтому расследование приостановили.
В 2025 году криминалисты СК и полицейские повторно изучили материалы дела. Они проверили ДНК предполагаемого преступника и установили совпадение по базе данных геномной информации.
Следователи вышли на 42-летнего жителя Иркутской области, судимому за повреждение имущества — из-за уголовного дела у него взяли образец ДНК. Он совпал с биологическими материалами, изъятыми на месте преступления в 2009 году.
По версии следствия, он изнасиловал девушку и убил ее, после чего скрылся. Другие подробности дела пока не раскрываются, так как подозреваемый не сознается в преступлении. Против него возбудили уголовное дело за убийство (пункт «к» части 2 статьи 105 УК РФ).
При обыске в доме мужчины следователи обнаружили несколько килограммов конопли, оружие и оборудование для майнинга. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также сбыте растений, содержащих наркотические средства.