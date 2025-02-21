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Posted 21 февраля, 04:33

Published 21 февраля, 04:33

Modified 21 февраля, 07:13

Updated 21 февраля, 07:13

В Иркутске спустя 15 лет задержали убийцу красноярки. Его нашли по ДНК

В Иркутске спустя 15 лет задержали убийцу красноярки. Его нашли по ДНК

21 февраля 2025, 04:33
Фото: СК Красноярского края.
В Иркутске задержали 47-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве и изнасиловании жительницы Красноярска в мае 2009 года.

Как сообщили в СК, убитую 27-летнюю девушку нашли 27 мая 2009 года на склоне горы в 300 метрах от карьера цементного завода в Свердловском районе Красноярска. Тогда найти убийцу не удалось, поэтому расследование приостановили.

В 2025 году криминалисты СК и полицейские повторно изучили материалы дела. Они проверили ДНК предполагаемого преступника и установили совпадение по базе данных геномной информации.

Следователи вышли на 42-летнего жителя Иркутской области, судимому за повреждение имущества — из-за уголовного дела у него взяли образец ДНК. Он совпал с биологическими материалами, изъятыми на месте преступления в 2009 году.

По версии следствия, он изнасиловал девушку и убил ее, после чего скрылся. Другие подробности дела пока не раскрываются, так как подозреваемый не сознается в преступлении. Против него возбудили уголовное дело за убийство (пункт «к» части 2 статьи 105 УК РФ).

Видео: СК Красноярского края.

При обыске в доме мужчины следователи обнаружили несколько килограммов конопли, оружие и оборудование для майнинга. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также сбыте растений, содержащих наркотические средства.

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