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Posted 21 февраля, 05:55

Published 21 февраля, 05:55

Modified 21 февраля, 06:35

Updated 21 февраля, 06:35

В крае после массовых проверок временно закрыли несколько магазинов «Светофор»

В крае после массовых проверок временно закрыли несколько магазинов «Светофор»

21 февраля 2025, 05:55
Фото: prmira.ru.
В Красноярском крае сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановые проверки семи магазинов «Светофор».

Сеть «Светофор» основала красноярская семья Шнайдер. К 2024 году 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов.

Проверки прошли в одном магазине в Красноярске, а также в Уярском, Канском, Кежемском и Абанском районах. Специалисты отобрали 37 проб продуктов.

Выяснилось, что один образец полуфабриката из мяса птицы не соответствовал требованиям по микробиологическим показателям. По физико-химическим показателям не соответствовал образец молочной продукции.

По данным Роспотребнадзора, среди молочки нашли шесть фальсификатов:

  • сыр полутвердый «Сметанковый» (ООО «Главпродторг», Московская обл, г. Домодедово);
  • молоко сгущенное м. д. ж. 8,5% (ООО «Кузбассконсервмолоко» Кемеровская область, пгт Тяжинский);
  • сливки сгущенные с сахаром, мдж 19% (ООО «Кузбассконсервмолоко» Кемеровская область, пгт Тяжинский);
  • масло сливочное (ООО «Русмолоко» Ставропольский край);
  • масло сливочное (ООО «МолПак» Тульская область);
  • сыр «Императорский» (ООО ЧизАгро, адрес производства: Тверская область).

Еще в магазинах обнаружили множество нарушений, в том числе продажу продукции без маркировки, отсутствие ценников, нарушение условий хранения продуктов, отсутствие медобследования у части персонала и т. д.

Из оборота магазинов «Светофор» изъяли 1,3 тонны продуктов, в основном это овощи и фрукты, молочная и мясная продукция.

Также специалисты изъяли 26 стульев, 18 кг стирального порошка, 55 кусков мыла, 115 пар носков, 7 легинсов.

«Проспекту Мира» в Роспотребнадзоре рассказали, что внеплановые проверки прошли с 10 по 30 января.

«Внеплановые проверки провели по поручению Правительства РФ. Специалисты Роспотребнадзора проверили сеть магазинов „Светофор“ по всей России.

После проверок в Красноярском крае Роспотребнадзор приостановил работу трех магазинов: в Кежемском, Уярском и Канском районах. Суд определил, на какой именно срок. Для каждого магазина он разный»

Управление возбудило более десятка дел об административных правонарушениях в отношении виновных лиц.

Краевой Россельхознадзор тоже проводит проверки в магазинах сети «Светофор». 21 февраля в ведомстве корреспонденту «ПМ» сообщили, что сейчас сотрудники проверяют магазины по всему Красноярскому краю.

«Специалисты ведомства промониторили информационные системы. Выявили, что много продукции идет с нарушением прослеживаемости, в том числе с фантомных предприятий. Это может указывать на возможность фальсификата»
  • Ранее краевой Россельхознадзор обнаружил нарушения в 30 торговых точках и объявил владельцам предостережения.

  • После жалоб поставщиков в январе начались массовые проверки сети магазинов «Светофор». Специалисты нашли в магазинах мусор, насекомых, просроченные продукты и выявили нарушения правил хранения продукции.

  • После обращений Роспотребнадзора суд приостановил работу нескольких магазинов сети в Москве и Санкт-Петербурге.

  • Тут мы писали о том, что налоговая начала процедуру ликвидации холдинга, которому принадлежат магазины сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

  • До этого Федеральная антимонопольная служба оштрафовала пять логистических центров «Светофора» за нарушения закона о торговле и завела еще одно дело.
  • Ранее Россельхознадзор нашел массовые нарушения в магазинах в Коми и Мурманской области. Владельцам торговых точек выдали предостережения.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Бизнес#Красноярск#Магазины#Роспотребнадзор#Нарушения#Светофор#Миллиардеры#Проверки#Шнайдеры
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