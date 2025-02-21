В крае после массовых проверок временно закрыли несколько магазинов «Светофор»

Posted 21 февраля, 05:55
Published 21 февраля, 05:55
Modified 21 февраля, 06:35
Updated 21 февраля, 06:35
Сеть «Светофор» основала красноярская семья Шнайдер. К 2024 году 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов.
Проверки прошли в одном магазине в Красноярске, а также в Уярском, Канском, Кежемском и Абанском районах. Специалисты отобрали 37 проб продуктов.
Выяснилось, что один образец полуфабриката из мяса птицы не соответствовал требованиям по микробиологическим показателям. По физико-химическим показателям не соответствовал образец молочной продукции.
По данным Роспотребнадзора, среди молочки нашли шесть фальсификатов:
Еще в магазинах обнаружили множество нарушений, в том числе продажу продукции без маркировки, отсутствие ценников, нарушение условий хранения продуктов, отсутствие медобследования у части персонала и т. д.
Из оборота магазинов «Светофор» изъяли 1,3 тонны продуктов, в основном это овощи и фрукты, молочная и мясная продукция.
Также специалисты изъяли 26 стульев, 18 кг стирального порошка, 55 кусков мыла, 115 пар носков, 7 легинсов.
«Проспекту Мира» в Роспотребнадзоре рассказали, что внеплановые проверки прошли с 10 по 30 января.
«Внеплановые проверки провели по поручению Правительства РФ. Специалисты Роспотребнадзора проверили сеть магазинов „Светофор“ по всей России.
После проверок в Красноярском крае Роспотребнадзор приостановил работу трех магазинов: в Кежемском, Уярском и Канском районах. Суд определил, на какой именно срок. Для каждого магазина он разный»
Управление возбудило более десятка дел об административных правонарушениях в отношении виновных лиц.
Краевой Россельхознадзор тоже проводит проверки в магазинах сети «Светофор». 21 февраля в ведомстве корреспонденту «ПМ» сообщили, что сейчас сотрудники проверяют магазины по всему Красноярскому краю.
«Специалисты ведомства промониторили информационные системы. Выявили, что много продукции идет с нарушением прослеживаемости, в том числе с фантомных предприятий. Это может указывать на возможность фальсификата»
После жалоб поставщиков в январе начались массовые проверки сети магазинов «Светофор». Специалисты нашли в магазинах мусор, насекомых, просроченные продукты и выявили нарушения правил хранения продукции.
После обращений Роспотребнадзора суд приостановил работу нескольких магазинов сети в Москве и Санкт-Петербурге.
Тут мы писали о том, что налоговая начала процедуру ликвидации холдинга, которому принадлежат магазины сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.