В аэропорту Красноярска появились указатели на китайском. А вы заметили?

Posted 21 февраля, 09:52
Published 21 февраля, 09:52
Modified 21 февраля, 12:30
Updated 21 февраля, 12:30
На обновленную вывеску выхода из аэропорта обратил внимание читатель «Проспекта Мира».
Трехъязычными стали и другие указатели внутри красноярского аэропорта. Например, на трех языках подписана стойка регистрации и сдачи багажа.
Представитель аэропорта Красноярск Дмитрий Тронин рассказал «Проспекту Мира», что новый указатель на трех языках у выхода появился в декабре 2024 года — его обновили вместе с обновлением самого выхода из терминала.
«Мы убрали револьверную дверь и разместили вывеску над основным выходом», — пояснил Тронин.
В целом, всю навигацию аэропорта обновили в прошлом году — китайский добавили с целью «развития китайского направления».
«Мы обновили всю навигацию, добавили китайский, так как развитие китайского направления является приоритетным для нас в международном секторе».