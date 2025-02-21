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Posted 21 февраля, 09:52

Published 21 февраля, 09:52

Modified 21 февраля, 12:30

Updated 21 февраля, 12:30

В аэропорту Красноярска появились указатели на китайском. А вы заметили?

В аэропорту Красноярска появились указатели на китайском. А вы заметили?

21 февраля 2025, 09:52
Фото: prmira.ru.
В красноярском аэропорту появились указатели и навигация на китайском языке. Теперь слова написаны на трех языках: русском, английском и китайском.

На обновленную вывеску выхода из аэропорта обратил внимание читатель «Проспекта Мира».

Фото: prmira.ru

Трехъязычными стали и другие указатели внутри красноярского аэропорта. Например, на трех языках подписана стойка регистрации и сдачи багажа.

Фото: 2gis.ru

Представитель аэропорта Красноярск Дмитрий Тронин рассказал «Проспекту Мира», что новый указатель на трех языках у выхода появился в декабре 2024 года — его обновили вместе с обновлением самого выхода из терминала.

«Мы убрали револьверную дверь и разместили вывеску над основным выходом», — пояснил Тронин.

В целом, всю навигацию аэропорта обновили в прошлом году — китайский добавили с целью «развития китайского направления».

«Мы обновили всю навигацию, добавили китайский, так как развитие китайского направления является приоритетным для нас в международном секторе».
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