В Красноярск в апреле приедет актер из «Игры престолов»

Posted 21 февраля, 02:25
Published 21 февраля, 02:25
Modified 21 февраля, 02:25
Updated 21 февраля, 02:25
В Красноярск приедет исландский актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон. В «Игре престолов» он сыграл роль Григора «Горы» Клигана.
Исландец планирует побить мировой рекорд по становой тяге. По словам создателя фестиваля Дениса Киюцина, Хафтор Бьёрнссон собирается поднять 502 килограмма.
В мае 2020 года исландец установил мировой рекорд, подняв штангу весом 501 кг с использованием комбинезона и лямок.
Еще в Красноярск для участия в соревнованиях приедет польский стронгмен Матеуш Келишковски.