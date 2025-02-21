В Красноярск в апреле приедет актер из «Игры престолов»

В Красноярск в апреле приедет актер, снявшийся в сериале «Игра престолов». Он будет выступать на Siberian Power Show (16+), которое пройдет с 18 по 20 апреля.

В Красноярск приедет исландский актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон. В «Игре престолов» он сыграл роль Григора «Горы» Клигана. Исландец планирует побить мировой рекорд по становой тяге. По словам создателя фестиваля Дениса Киюцина, Хафтор Бьёрнссон собирается поднять 502 килограмма. В мае 2020 года исландец установил мировой рекорд, подняв штангу весом 501 кг с использованием комбинезона и лямок. Еще в Красноярск для участия в соревнованиях приедет польский стронгмен Матеуш Келишковски.