В Красноярске девушка упала с 9 этажа

Posted 21 февраля, 03:36
Published 21 февраля, 03:36
Modified 21 февраля, 07:21
Updated 21 февраля, 07:21
Все произошло на улице Судостроительной. В соцсетях со ссылкой на очевидцев пишут, что прохожие вызвали скорую и пытались оказать девушке первую помощь.
По данным телеграм-канала «112 Красноярск», девушка находилась дома со своим молодым человеком. Автор поста утверждает, что якобы молодые люди поссорились и разошлись по разным комнатам.
Сообщается, что в какой-то момент молодой человек зашел в комнату и обнаружил, что девушка выпала из окна.
«Проспекту Мира» в СК рассказали, что погибшая выпала из окна девятого этажа. Девушке было 17 лет. По версии следствия, ее смерть не носит криминальный характер.