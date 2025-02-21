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Posted 21 февраля, 03:36

Published 21 февраля, 03:36

Modified 21 февраля, 07:21

Updated 21 февраля, 07:21

В Красноярске девушка упала с 9 этажа

В Красноярске девушка упала с 9 этажа

21 февраля 2025, 03:36
Фото: t.me/krasnoyaarsk.
В Красноярске из окна многоэтажного дома на Судостроительной выпала девушка. Она погибла.

Все произошло на улице Судостроительной. В соцсетях со ссылкой на очевидцев пишут, что прохожие вызвали скорую и пытались оказать девушке первую помощь.

По данным телеграм-канала «112 Красноярск», девушка находилась дома со своим молодым человеком. Автор поста утверждает, что якобы молодые люди поссорились и разошлись по разным комнатам.

Сообщается, что в какой-то момент молодой человек зашел в комнату и обнаружил, что девушка выпала из окна.

«Проспекту Мира» в СК рассказали, что погибшая выпала из окна девятого этажа. Девушке было 17 лет. По версии следствия, ее смерть не носит криминальный характер.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#18+#Красноярск#Погибла#Девушка
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