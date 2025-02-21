В Красноярске теплеет, значит в город идет весна? Ответ синоптика

В Красноярске в последнюю неделю зимы днем потеплеет до 0, а в один из дней — до +2. Однако синоптик говорит, что весна еще не наступает и в марте может быть похолодание.

Замначальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Елена Гаер рассказала «ПМ» о погоде на следующую неделю. Сперва будет прохладно, затем потеплеет. В субботу, 22 февраля, ночью будет от -9 до -11, днем -1…-3 градуса. В ночь на воскресенье, 23 февраля, температура воздуха составит -11…-13, в дневные часы ожидается от -6 до -8 градусов. В предстоящие выходные будет идти снег. В следующий понедельник, 24 февраля, ночью похолодает до -18…-20 градусов, днем будет -8…-10. Во вторник, 25 февраля, в ночные часы ожидается около -10…-12, днем 0…-2. В среду, 26 февраля, в ночные часы столбик термометра опустится до -3…-8 градусов. В дневное время температура воздуха составит 0…+2 градуса. В ночь на четверг, 27 февраля, будет от -5 до -7 градусов, днем 0…-2. По мнению Елены Гаер, пока преждевременно говорить о том, что по погоде наступает весна. Синоптик считает, что в марте в Красноярск может прийти похолодание. Также синоптик объяснила, почему в городе по ночам сохраняются морозы, а днем тепло и тает снег. «Это можно объяснить тем, что день становится длиннее и Солнце находится выше. Учитывая, что сейчас антициклон и ясное небо, воздух в светлое время суток прогревается. В ночные часы сохраняются инверсии, поэтому ночью еще достаточно холодно». Читайте также: Смотрим, какая погода будет в марте в Красноярске. Вот прогноз